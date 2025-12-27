Тренер женского футбольного клуба "Валенсия" погиб в Индонезии

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Тренер резервной женской футбольной команды "Валенсии" Фернандо Мартин погиб в возрасте 44 лет в результате аварии лодки у берегов Индонезии, сообщается на странице клуба Ла Лиги в соцсети X.

"Они упали в море и были спасены, но мои трое внуков и мой зять, возможно, оказались в ловушке на лодке, которая раскололась и быстро затонула", - сообщил Ортунью.