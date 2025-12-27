Рейтинг@Mail.ru
Тренер женского футбольного клуба "Валенсия" погиб в Индонезии - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:39 27.12.2025 (обновлено: 18:48 27.12.2025)
https://ria.ru/20251227/trener-2065082340.html
Тренер женского футбольного клуба "Валенсия" погиб в Индонезии
Тренер женского футбольного клуба "Валенсия" погиб в Индонезии - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Тренер женского футбольного клуба "Валенсия" погиб в Индонезии
Тренер резервной женской футбольной команды "Валенсии" Фернандо Мартин погиб в возрасте 44 лет в результате аварии лодки у берегов Индонезии, сообщается на... РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T18:39:00+03:00
2025-12-27T18:48:00+03:00
футбол
индонезия
бали
спорт
валенсия
реал мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065083318_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3d2ba02a90eab64af29124276e9db6f2.jpg
индонезия
бали
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065083318_156:0:1056:675_1920x0_80_0_0_3aa5998687bd72cfef29193b0c579423.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
индонезия, бали, спорт, валенсия, реал мадрид
Футбол, Индонезия, Бали, Спорт, Валенсия, Реал Мадрид
Тренер женского футбольного клуба "Валенсия" погиб в Индонезии

Тренер женского футбольного клуба "Валенсия" Мартин утонул после аварии лодки

© Фото : Valencia CFТренер резервной женской футбольной команды "Валенсии" Фернандо Мартин
Тренер резервной женской футбольной команды Валенсии Фернандо Мартин - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : Valencia CF
Тренер резервной женской футбольной команды "Валенсии" Фернандо Мартин
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Тренер резервной женской футбольной команды "Валенсии" Фернандо Мартин погиб в возрасте 44 лет в результате аварии лодки у берегов Индонезии, сообщается на странице клуба Ла Лиги в соцсети X.
Как сообщает sport.es со ссылкой на местные СМИ, предположительной причиной трагедии стала поломка двигателя. Вместе с Мартином, который отдыхал со своей семьей на острове Бали, погибли трое его несовершеннолетних детей, которым было 12, 10 и 9 лет. Супругу Мартина и его шестилетнюю дочь удалось спасти. По словам Энрике Ортуньо, отца жены тренера, в момент трагедии они находились на более высокой части лодки и были выброшены за борт.
"Они упали в море и были спасены, но мои трое внуков и мой зять, возможно, оказались в ловушке на лодке, которая раскололась и быстро затонула", - сообщил Ортунью.
"Футбольный клуб "Валенсия" глубоко потрясен известием о гибели Фернандо Мартина, тренера женской команды "Валенсии" (группа B), и троих его детей в трагической аварии на лодке в Индонезии, как подтвердили местные власти. Клуб выражает свои глубочайшие соболезнования", - говорится в заявлении "Валенсии".
Также соболезнования в связи с трагедией выразил мадридский "Реал".
Мартин являлся воспитанником "Валенсии", выступал за клубы низших испанских дивизионов. Он завершил карьеру в сезоне-2014/15, после чего занялся тренерской деятельностью.
 
ФутболИндонезияБалиСпортВаленсияРеал Мадрид
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Амур
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Фиорентина
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вулверхэмптон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брайтон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Лацио
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Ювентус
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала