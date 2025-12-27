https://ria.ru/20251227/trener-2065082340.html
Тренер женского футбольного клуба "Валенсия" погиб в Индонезии
Тренер женского футбольного клуба "Валенсия" погиб в Индонезии
2025-12-27T18:39:00+03:00
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Тренер резервной женской футбольной команды "Валенсии" Фернандо Мартин погиб в возрасте 44 лет в результате аварии лодки у берегов Индонезии, сообщается на странице клуба Ла Лиги в соцсети X.
со ссылкой на местные СМИ, предположительной причиной трагедии стала поломка двигателя. Вместе с Мартином, который отдыхал со своей семьей на острове Бали, погибли трое его несовершеннолетних детей, которым было 12, 10 и 9 лет. Супругу Мартина и его шестилетнюю дочь удалось спасти. По словам Энрике Ортуньо, отца жены тренера, в момент трагедии они находились на более высокой части лодки и были выброшены за борт.
"Они упали в море и были спасены, но мои трое внуков и мой зять, возможно, оказались в ловушке на лодке, которая раскололась и быстро затонула", - сообщил Ортунью.
"Футбольный клуб "Валенсия
" глубоко потрясен известием о гибели Фернандо Мартина, тренера женской команды "Валенсии" (группа B), и троих его детей в трагической аварии на лодке в Индонезии
, как подтвердили местные власти. Клуб выражает свои глубочайшие соболезнования", - говорится в заявлении "Валенсии".
Также соболезнования в связи с трагедией выразил мадридский "Реал
".
Мартин являлся воспитанником "Валенсии", выступал за клубы низших испанских дивизионов. Он завершил карьеру в сезоне-2014/15, после чего занялся тренерской деятельностью.