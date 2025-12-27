https://ria.ru/20251227/smi-2065032175.html
Защитник "Лейкерс" Ривз пропустит минимум четыре недели
Защитник "Лейкерс" Ривз пропустит минимум четыре недели - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Защитник "Лейкерс" Ривз пропустит минимум четыре недели
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Остин Ривз получил растяжение левой икроножной мышцы второй степени, сообщает... РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T10:44:00+03:00
2025-12-27T10:44:00+03:00
2025-12-27T14:11:00+03:00
баскетбол
лос-анджелес лейкерс
нба
Защитник "Лейкерс" Ривз пропустит минимум четыре недели
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз получил растяжение икроножной мышцы