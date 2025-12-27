Рейтинг@Mail.ru
Защитник "Лейкерс" Ривз пропустит минимум четыре недели
10:44 27.12.2025 (обновлено: 14:11 27.12.2025)
Защитник "Лейкерс" Ривз пропустит минимум четыре недели
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Остин Ривз получил растяжение левой икроножной мышцы второй степени
лос-анджелес лейкерс, нба
Баскетбол, Лос-Анджелес Лейкерс, НБА
Защитник "Лейкерс" Ривз пропустит минимум четыре недели

Защитник «Лейкерс» Остин Ривз получил растяжение икроножной мышцы

© Фото : Пресс-служба "Лос-Анджелес Лейкерс" Баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" Остин Ривз (слева) и Энтони Дэвис
Баскетболисты Лос-Анджелес Лейкерс Остин Ривз (слева) и Энтони Дэвис - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Лос-Анджелес Лейкерс"
Баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" Остин Ривз (слева) и Энтони Дэвис. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Остин Ривз получил растяжение левой икроножной мышцы второй степени, сообщает инсайдер Шамс Чарания в соцсети Х.
В последнем матче против "Хьюстон Рокетс" (96:119), который прошел в ночь на 26 декабря по московскому времени, Ривз провел на паркете чуть менее 15 минут и набрал 12 очков.
По информации источника, 27-летний американец пройдет повторное обследование через четыре недели.
"Лейкерс" проиграли три последних матча в НБА и идут на четвертой позиции турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 19 побед при 10 поражениях.
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Лейкерс" уступили "Хьюстону" в матче НБА, несмотря на 25 очков Дончича
26 декабря, 07:34
 
