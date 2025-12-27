Рейтинг@Mail.ru
27.12.2025

Рублев обыграл Вашро на Мировом теннисном континентальном кубке
Теннис
 
14:21 27.12.2025
Рублев обыграл Вашро на Мировом теннисном континентальном кубке
Рублев обыграл Вашро на Мировом теннисном континентальном кубке
Рублев обыграл Вашро на Мировом теннисном континентальном кубке
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над монегаском Валантеном Вашро в матче Мирового теннисного континентального кубка, который проходит в... РИА Новости Спорт, 27.12.2025
теннис
спорт
европа
китай
ван синьюй
андрей рублев
елена рыбакина
ига швентек
европа
китай
Новости
спорт, европа, китай, ван синьюй, андрей рублев, елена рыбакина, ига швентек
Теннис, Спорт, Европа, Китай, Ван Синьюй, Андрей Рублев, Елена Рыбакина, Ига Швентек
Рублев обыграл Вашро на Мировом теннисном континентальном кубке

Андрей Рублев обыграл Вашро в матче выставочного теннисного турнира в Шэньчжэне

© Фото : сайт АТРАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : сайт АТР
Андрей Рублев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над монегаском Валантеном Вашро в матче Мирового теннисного континентального кубка, который проходит в Шэньчжэне (Китай).
Встреча выставочного турнира завершилась со счетом 2:6, 7:6, 10:7 в пользу россиянина, который представляет сборную мира. Вашро входит в состав команды Европы.
Сборная мира вышла вперед со счетом 3-2. В следующем матче на турнире Рублев сыграет против итальянца Флавио Коболли. Также команду мира представляют казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и китайцы Ван Синьюй и Чжан Чжичжэнь. За сборную Европы играют Вашро, полька Ига Швёнтек, швейцарка Белинда Бенчич и Коболли.
ТеннисСпортЕвропаКитайВан СиньюйАндрей РублевЕлена РыбакинаИга Швентек
 
