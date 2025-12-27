https://ria.ru/20251227/rublev-2065053010.html
Рублев обыграл Вашро на Мировом теннисном континентальном кубке
Рублев обыграл Вашро на Мировом теннисном континентальном кубке - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Рублев обыграл Вашро на Мировом теннисном континентальном кубке
Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над монегаском Валантеном Вашро в матче Мирового теннисного континентального кубка, который проходит в... РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T14:21:00+03:00
2025-12-27T14:21:00+03:00
2025-12-27T14:21:00+03:00
теннис
спорт
европа
китай
ван синьюй
андрей рублев
елена рыбакина
ига швентек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839292666_71:0:1705:919_1920x0_80_0_0_fdb1897ee90baac1538b1baf5c5e05aa.jpg
https://ria.ru/20251016/sinner-2048737118.html
европа
китай
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839292666_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8cf51102c3165173da5d43df659808f6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, европа, китай, ван синьюй, андрей рублев, елена рыбакина, ига швентек
Теннис, Спорт, Европа, Китай, Ван Синьюй, Андрей Рублев, Елена Рыбакина, Ига Швентек
Рублев обыграл Вашро на Мировом теннисном континентальном кубке
Андрей Рублев обыграл Вашро в матче выставочного теннисного турнира в Шэньчжэне