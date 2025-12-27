Две россиянки делят третье место после второго дня ЧМ по рапиду

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно делят третье место в турнирной таблице после второго дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе.
Горячкина в четырех раундах, которые состоялись в субботу, одержала одну победу и трижды сыграла вничью. Екатерина Лагно выиграла три партии и один раз сыграла вничью. На счету россиянок стало по шесть очков, они делят третье место в турнирной таблице с еще восемью участницами соревнований.
Полина Шувалова выиграла одну партию, потерпела одно поражение и дважды сыграла вничью, набрав по итогам двух дней 5 баллов. На счету Анны Шухман, которая в субботу одержала одну победу при двух ничьих и одном поражении, стало 4,5 очка.
В турнирной таблице лидируют победительница прошлогоднего чемпионата мира Хампи Конеру из Индии и китаянка Чжу Цзиньэр, на счету которых по 6,5 очка.
Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря - по итогам 13 раундов по швейцарской системе. 29-30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу.