Одноклубник Сафонова: отдал бы ему свой индивидуальный приз
Футбол
 
16:35 27.12.2025 (обновлено: 17:02 27.12.2025)
Одноклубник Сафонова: отдал бы ему свой индивидуальный приз
Одноклубник Сафонова: отдал бы ему свой индивидуальный приз
Португальский полузащитник "ПСЖ" Витинья назвал странным решение признать его лучшим игроком Межконтинентального кубка после того, как российский вратарь Матвей РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Витинья: отдал бы свой приз лучшему игроку Межконтинентального кубка Сафонову

Матвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Соцсети Межконтинентального кубка ФИФА
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Португальский полузащитник "ПСЖ" Витинья назвал странным решение признать его лучшим игроком Межконтинентального кубка после того, как российский вратарь Матвей Сафонов отразил четыре пенальти в финальном матче.
"ПСЖ" 17 декабря в Катаре обыграл "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти) в финале Межконтинентального кубка. Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи, в то время как Витинью признали лучшим игроком турнира.
«
"Никогда не стал бы ставить под сомнение индивидуальную награду. Принимаю ее с радостью. Но это было немного странно, потому что Сафонов отбил четыре пенальти, он - герой матча, а я участвовал в той же игре и стал игроком турнира. Но я принимаю награду с распростертыми объятиями. Я благодарен", - цитирует Витинью A Bola.
"Я бы отдал ее Сафонову, если бы было нужно. Но у него уже была награда лучшему игроку матча, так что я оставил ее себе", - добавил игрок.
После матча против "Фламенго" стало известно, что Сафонов отразил два пенальти с переломом левой руки.
