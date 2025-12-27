Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" выиграл у "Трактора" в матче КХЛ
Хоккей
 
19:38 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/kkhl-2065089117.html
"Ак Барс" выиграл у "Трактора" в матче КХЛ
"Ак Барс" выиграл у "Трактора" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
"Ак Барс" выиграл у "Трактора" в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T19:38:00+03:00
2025-12-27T19:39:00+03:00
https://ria.ru/20251227/amur-2065069843.html
Новости
Хоккей
"Ак Барс" выиграл у "Трактора" в матче КХЛ

"Ак Барс" победил "Трактор" в домашнем матче КХЛ

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в субботу в Казани и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу хозяев. У "Ак Барса" шайбы забросили Александр Хмелевский (7-я минута), Алексей Пустозеров (27) и Илья Сафонов (37). В составе "Трактора" отличились Григорий Дронов (24) и Джошуа Ливо (49).
"Ак Барс" (54 очка) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Трактор" (39) располагается на шестой строчке.
В следующем матче "Трактор" в гостях сыграет с магнитогорским "Металлургом" 29 декабря, а "Ак Барс" на следующий день примет череповецкую "Северсталь".
Вчера, 16:53
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
