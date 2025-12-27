https://ria.ru/20251227/kkhl-2065089117.html
"Ак Барс" выиграл у "Трактора" в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T19:39:00+03:00
хоккей
спорт
александр хмелевский
алексей пустозеров
илья сафонов
ак барс
трактор
металлург (магнитогорск)
Хоккей, Спорт, Александр Хмелевский, Алексей Пустозеров, Илья Сафонов, Ак Барс, Трактор, Металлург (Магнитогорск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
