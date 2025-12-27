Рейтинг@Mail.ru
В Канаде извинились за уход со льда без рукопожатий после игры МЧМ с чехами
Хоккей
Хоккей
 
22:19 27.12.2025 (обновлено: 22:32 27.12.2025)
В Канаде извинились за уход со льда без рукопожатий после игры МЧМ с чехами
В Канаде извинились за уход со льда без рукопожатий после игры МЧМ с чехами - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
В Канаде извинились за уход со льда без рукопожатий после игры МЧМ с чехами
Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) принесла извинения за уход игроков молодежной сборной страны со льда без традиционного рукопожатия после матча... РИА Новости Спорт, 27.12.2025
хоккей
спорт
чехия
канада
миннеаполис
международная федерация хоккея (iihf)
В Канаде извинились за уход со льда без рукопожатий после игры МЧМ с чехами

В Канаде извинились за уход со льда без рукопожатий после матча МЧМ с чехами

Хоккей. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) принесла извинения за уход игроков молодежной сборной страны со льда без традиционного рукопожатия после матча чемпионата мира против команды Чехии.
Встреча группы B, прошедшая в субботу в Миннеаполисе (штат Миннесота), завершилась победой канадцев со счетом 7:5. Во время разминки игроки канадской сборной заезжали на половину площадки чешской команды и задевали соперников клюшками. Капитан канадцев Портер Мартон после забитого на 60-й минуте гола в пустые ворота прокатился мимо скамейки чехов и похлопал одного из соперников по ягодицам, за что получил двухминутный штраф. После построения и вручения награды лучшим игрокам матча канадцы покинули лед, не пожав руки.
"После вчерашнего матча молодежная сборная Канады покинула лед, не попрощавшись с командой Чехии. Hockey Canada полностью берет на себя ответственность за этот инцидент и приносит извинения команде Чехии, Чешской хоккейной ассоциации и Международной федерации хоккея (IIHF) за нашу ошибку", - сообщается в письме, опубликованном на странице Hockey Canada в соцсети X.
Молодежный чемпионат мира стартовал 26 декабря и завершится 5 января. Турнир проходит в США. Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Хоккей
 
