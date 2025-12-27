https://ria.ru/20251227/khokkey-2065018955.html
Канадцы обыграли чехов на молодежном чемпионате мира по хоккею
Канадцы обыграли чехов на молодежном чемпионате мира по хоккею - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Канадцы обыграли чехов на молодежном чемпионате мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T07:34:00+03:00
2025-12-27T07:34:00+03:00
2025-12-27T07:44:00+03:00
хоккей
спорт
канада
чехия
сша
петр сикора
международная федерация хоккея (iihf)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843105590_0:109:2000:1234_1920x0_80_0_0_d5ea82a4df059f0e2c66f4b5111c18cc.jpg
https://ria.ru/20251227/khokkey-2065018817.html
канада
чехия
сша
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843105590_211:0:2000:1342_1920x0_80_0_0_7d372d3a133cc4225427e375b8d9416e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, канада, чехия, сша, петр сикора, международная федерация хоккея (iihf)
Хоккей, Спорт, Канада, Чехия, США, Петр Сикора, Международная федерация хоккея (IIHF)
Канадцы обыграли чехов на молодежном чемпионате мира по хоккею
Сборная Канады обыграла чехов в матче группового этапа МЧМ по хоккею