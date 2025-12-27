Рейтинг@Mail.ru
Канадцы обыграли чехов на молодежном чемпионате мира по хоккею
Хоккей
 
07:34 27.12.2025 (обновлено: 07:44 27.12.2025)
Канадцы обыграли чехов на молодежном чемпионате мира по хоккею
Канадцы обыграли чехов на молодежном чемпионате мира по хоккею
Канадцы обыграли чехов на молодежном чемпионате мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Канадцы обыграли чехов на молодежном чемпионате мира по хоккею

Сборная Канады обыграла чехов в матче группового этапа МЧМ по хоккею

© Фото : iihf.comМолодежная сборная Канады по хоккею
Молодежная сборная Канады по хоккею - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : iihf.com
Молодежная сборная Канады по хоккею. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.
Встреча группы B прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась в пользу канадцев со счетом 7:5 (2:1, 1:2, 4:2). В составе победителей шайбы забросили Брэди Мартен (14-я минута), Майкл Хейдж (18), Зайн Парекх (38, 44), Тидж Игинла (47), Итан Маккензи (50) и Портер Мартоне (60). У чехов отличились Томас Полетин (18, 46), Войцех Чихар (25), Петр Сикора (33), Томас Галвас (56).
Чехи в следующем матче в ночь на 28 декабря сыграют с датчанами, канадцы в этот же день встретятся с латвийцами.
В матче группы А сборная США обыграла команду Германии со счетом 6:3 (3:1, 3:2, 0:0).
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
