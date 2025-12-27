Канадцы обыграли чехов на молодежном чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.

Чехи в следующем матче в ночь на 28 декабря сыграют с датчанами, канадцы в этот же день встретятся с латвийцами.