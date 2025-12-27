https://ria.ru/20251227/juta-2065022993.html
"Юта" прервала серию из четырех поражений в НБА, обыграв "Детройт"
"Юта" прервала серию из четырех поражений в НБА, обыграв "Детройт"
"Юта Джаз" на своем паркете одержала победу над "Детройт Пистонс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 27.12.2025
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Юта Джаз" на своем паркете одержала победу над "Детройт Пистонс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити
, завершилась со счетом 131:129 (33:36, 34:32, 44:35, 20:26) в пользу хозяев, в составе которых больше всех очков набрал Кейонте Джордж (31), также дабл-дабл в активе Юсуфа Нуркича (16 очков, 11 подборов). У "Детройта" самым результативным стал Кейд Каннингем, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 17 передач.
27 декабря 2025 • начало в 05:30
Завершен
"Юта" прервала серию из четырех поражений в НБА и идет на 12-м месте в таблице Западной конференции, имея в своем активе 11 побед при 19 поражениях. "Детройт" прервал трехматчевую серию побед и продолжает лидировать на Востоке
с 24 победами в 31 матче.
Результаты других матчей дня:
"Атланта Хокс" - "Майами Хит" - 111:126;
"Вашингтон Уизардс" - "Торонто Рэпторс" - 138:117;
"Индиана Пэйсерс" - "Бостон Селтикс" - 122:140;
"Орландо Мэджик" - "Шарлотт Хорнетс" - 105:120;
"Чикаго Буллз" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 109:102;
"Мемфис Гриззлис" - "Милуоки Бакс" - 125:104;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Финикс Санз" - 108:115;
"Портленд Трейл Блейзерс" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 103:119.