IIHF начала разбирательство из-за поведения канадцев на МЧМ

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Международная федерация хоккея (IIHF) начала разбирательство по поводу поведения игроков молодежной сборной Канады в матче чемпионата мира против команды Чехии, сообщается на сайте организации.
Встреча группы B, прошедшая в субботу в Миннеаполисе (штат Миннесота), завершилась победой канадцев со счетом 7:5. Во время разминки игроки канадской сборной заезжали на половину площадки чешской команды и задевали соперников клюшками. Капитан канадцев Портер Мартон после забитого на 60-й минуте гола в пустые ворота прокатился мимо скамейки чехов и похлопал одного из них по ягодицам, за что получил двухминутный штраф. После построения и вручения награды лучшим игрокам матча канадцы покинули лед, не пожав руки. В субботу Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) в соцсети X принесла извинения за поведение хоккеистов.
"IIHF открыла дисциплинарное производство по поводу инцидента, произошедшего после матча Канада - Чехия 26 декабря 2025 года. Дело будет рассмотрено в соответствии с дисциплинарными правилами IIHF и установленными процедурами. IIHF стремится защищать турнир и поддерживать его честность. От всех участников ожидается соблюдение высочайших стандартов поведения для обеспечения справедливости, уважения и доверия к соревнованию", - отмечается в заявлении.
Молодежный чемпионат мира стартовал 26 декабря и завершится 5 января. Турнир проходит в США. Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
26 декабря, 23:46