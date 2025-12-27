Федоров лично пригласил Овечкина на церемонию выведения своего номера

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз" и член Зала хоккейной славы Сергей Федоров лично пригласил российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина на церемонию выведения из обращения своего игрового номера, сообщает журналистка Даниэлла Брюс на своей странице в соцсети X.
В августе стало известно, что "Детройт" выведет из обращения номер Федорова. Торжественная церемония пройдет 12 января перед домашней игрой с "Каролиной Харрикейнз" - свитер с номером 91 будет поднят под своды арены клуба.
"Я спросила Ови, как сейчас складываются его отношения с Сергеем (Федоровым), и он ответил, что все по-прежнему хорошо. Сергей лично пригласил Ови на церемонию вывода из обращения его номера 12 января. Все будет зависеть от расписания НХЛ и от того, сможет ли Ови приехать, но как было бы здорово, если бы мы увидели его здесь, в Детройте, на церемонии поднятия 91-го номера под своды арены", - заявила Брюс.
Федоров выступал за "Детройт" с 1990 по 2003 год и входил в "Русскую пятерку" - сочетание из пяти хоккеистов клуба 90-х годов, которое также составляли Владимир Константинов, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов. После ухода из "Ред Уингз" Федоров играл в НХЛ за "Анахайм Майти Дакс" и "Коламбус Блю Джекетс", а в 2008 и 2009 годах выступал за "Вашингтон", где стал партнером Овечкина, проводившего тогда третий и четвертый сезоны в лиге.
Овечкину 40 лет. В 37 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 31 балл (14 голов и 17 передач). Россиянин забросил 911 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является рекордсменом лиги. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).
