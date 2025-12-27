Рейтинг@Mail.ru
Федоров лично пригласил Овечкина на церемонию выведения своего номера - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:47 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/fedorov-2065028132.html
Федоров лично пригласил Овечкина на церемонию выведения своего номера
Федоров лично пригласил Овечкина на церемонию выведения своего номера - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Федоров лично пригласил Овечкина на церемонию выведения своего номера
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз" и член Зала хоккейной славы Сергей Федоров лично пригласил российского нападающего и капитана... РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T09:47:00+03:00
2025-12-27T09:47:00+03:00
хоккей
спорт
детройт
владимир константинов
вячеслав фетисов
игорь ларионов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866474438_0:0:1909:1075_1920x0_80_0_0_a93726f9b9b4fda3dfbd7c9e2b31ac13.jpg
https://ria.ru/20251226/khokkey-2064955357.html
детройт
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866474438_329:0:1909:1185_1920x0_80_0_0_8237ffd0b6fac05a1c37302dcbd88756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, детройт, владимир константинов, вячеслав фетисов, игорь ларионов
Хоккей, Спорт, Детройт, Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов
Федоров лично пригласил Овечкина на церемонию выведения своего номера

Федоров пригласил Овечкина на церемонию выведения своего номера в "Детройте"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСергей Федоров
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Сергей Федоров. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз" и член Зала хоккейной славы Сергей Федоров лично пригласил российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина на церемонию выведения из обращения своего игрового номера, сообщает журналистка Даниэлла Брюс на своей странице в соцсети X.
В августе стало известно, что "Детройт" выведет из обращения номер Федорова. Торжественная церемония пройдет 12 января перед домашней игрой с "Каролиной Харрикейнз" - свитер с номером 91 будет поднят под своды арены клуба.
"Я спросила Ови, как сейчас складываются его отношения с Сергеем (Федоровым), и он ответил, что все по-прежнему хорошо. Сергей лично пригласил Ови на церемонию вывода из обращения его номера 12 января. Все будет зависеть от расписания НХЛ и от того, сможет ли Ови приехать, но как было бы здорово, если бы мы увидели его здесь, в Детройте, на церемонии поднятия 91-го номера под своды арены", - заявила Брюс.
Федоров выступал за "Детройт" с 1990 по 2003 год и входил в "Русскую пятерку" - сочетание из пяти хоккеистов клуба 90-х годов, которое также составляли Владимир Константинов, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов. После ухода из "Ред Уингз" Федоров играл в НХЛ за "Анахайм Майти Дакс" и "Коламбус Блю Джекетс", а в 2008 и 2009 годах выступал за "Вашингтон", где стал партнером Овечкина, проводившего тогда третий и четвертый сезоны в лиге.
Овечкину 40 лет. В 37 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 31 балл (14 голов и 17 передач). Россиянин забросил 911 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является рекордсменом лиги. Предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Монсон назвал Овечкина лучшим спортсменом 2025 года
26 декабря, 17:54
 
ХоккейСпортДетройтВладимир КонстантиновВячеслав ФетисовИгорь Ларионов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Амур
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Фиорентина
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Манчестер Сити
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Вулверхэмптон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брайтон
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Удинезе
    Лацио
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Ювентус
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала