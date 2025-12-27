Рейтинг@Mail.ru
17:34 27.12.2025 (обновлено: 08:21 28.12.2025)
Японец Иноуэ сохранил звание абсолютного чемпиона мира по боксу
Японец Иноуэ сохранил звание абсолютного чемпиона мира по боксу
спорт, наои иноуэ, александр усик, теренс кроуфорд, wbo, ibf, wba
Единоборства, Спорт, Наои Иноуэ, Александр Усик, Теренс Кроуфорд, WBO, IBF, WBA
Японец Иноуэ сохранил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Боксер Иноуэ победил Пикассо и сохранил звание абсолютного чемпиона мира

© Getty Images / Mark RobinsonНаоя Иноуэ
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Японец Наоя Иноуэ одержал победу над мексиканцем Аланом Дэвидом Пикассо и сохранил звание абсолютного чемпиона мира по боксу во второй легчайшей весовой категории.
Главное событие боксерского турнира The Ring V: Night of the Samurai прошло в Эр-Рияде. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Иноуэ единогласным решением судей. Японец отстоял титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super).
В активе 32-летнего Иноуэ теперь 32 победы, 27 из которых - нокаутом. Японец обладает званием абсолютного чемпиона во второй легчайшей весовой категории с декабря 2023 года. Годом ранее он стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе. Иноуэ, наравне с украинцем Александром Усиком и американцем Теренсом Кроуфордом, является одним из трех боксеров, которым удалось стать абсолютными чемпионами мира как минимум в двух разных весовых категориях в "эру четырех поясов".
Пикассо 25 лет. Он потерпел первое поражение в карьере при 32 победах и одной ничьей.
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring
25 декабря, 12:06
 
ЕдиноборстваСпортНаои ИноуэАлександр УсикТеренс КроуфордWBOIBFWBA
 
