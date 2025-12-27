Японец Иноуэ сохранил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Японец Наоя Иноуэ одержал победу над мексиканцем Аланом Дэвидом Пикассо и сохранил звание абсолютного чемпиона мира по боксу во второй легчайшей весовой категории.
Главное событие боксерского турнира The Ring V: Night of the Samurai прошло в Эр-Рияде. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Иноуэ единогласным решением судей. Японец отстоял титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super).
В активе 32-летнего Иноуэ теперь 32 победы, 27 из которых - нокаутом. Японец обладает званием абсолютного чемпиона во второй легчайшей весовой категории с декабря 2023 года. Годом ранее он стал абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе. Иноуэ, наравне с украинцем Александром Усиком и американцем Теренсом Кроуфордом, является одним из трех боксеров, которым удалось стать абсолютными чемпионами мира как минимум в двух разных весовых категориях в "эру четырех поясов".
Пикассо 25 лет. Он потерпел первое поражение в карьере при 32 победах и одной ничьей.
