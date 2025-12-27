Рейтинг@Mail.ru
Маска на погибшем Баккене была настроена на высоту 7000 метров, сообщает VG
Биатлон
 
16:18 27.12.2025
Маска на погибшем Баккене была настроена на высоту 7000 метров, сообщает VG
Гипоксическая маска, найденная на погибшем трехкратном чемпионе Европы по биатлону норвежце Сиверте Баккене, была настроена на высоту, соответствующую 7000...
2025
Маска на погибшем Баккене была настроена на высоту 7000 метров, сообщает VG

VG: гипоксическая маска Баккена была настроена на высоту 7000 метров

Сиверт Баккен. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Гипоксическая маска, найденная на погибшем трехкратном чемпионе Европы по биатлону норвежце Сиверте Баккене, была настроена на высоту, соответствующую 7000 метрам над уровнем моря, сообщает VG со ссылкой на источники.
23 декабря Норвежская ассоциация биатлона сообщила, что Баккен умер в возрасте 27 лет. Он был найден мертвым в своем гостиничном номере в итальянском горнолыжном курорте Лавацца. Позднее стало известно, что в момент обнаружения тела спортсмена на нем была надета гипоксическая маска.
Гипоксическая маска, используемая для имитации искусственной высоты и развития выносливости, была настроена на 7000 метров над уровнем моря, что означает низкий процент кислорода, которым дышал Баккен.
Отмечается, что остается неизвестным, сам ли биатлонист установил настройки у маски и были ли они такими высокими на момент его смерти. Согласно одной из версий, устройство могло быть скорректировано в момент обнаружения тела Баккена при попытке реанимировать норвежца. В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза причины смерти, результаты которой ожидаются в начале следующей недели.
Баккену было 27 лет, он являлся трехкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом юношеских Олимпийских игр. В текущем сезоне он принял участие в шести гонках Кубка мира, последняя из которых состоялась в воскресенье во Франции. На стартовом этапе в Эстерсунде он финишировал четвертым в индивидуальной гонке. В течение карьеры он выиграл четыре гонки на этапах Кубка мира, среди которых три эстафеты и один масс-старт. С весны 2022 года по ноябрь 2024 года Баккен пропускал соревнования из-за проблем с сердцем.
