Маска на погибшем Баккене была настроена на высоту 7000 метров, сообщает VG

Гипоксическая маска, используемая для имитации искусственной высоты и развития выносливости, была настроена на 7000 метров над уровнем моря, что означает низкий процент кислорода, которым дышал Баккен.

Отмечается, что остается неизвестным, сам ли биатлонист установил настройки у маски и были ли они такими высокими на момент его смерти. Согласно одной из версий, устройство могло быть скорректировано в момент обнаружения тела Баккена при попытке реанимировать норвежца. В рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза причины смерти, результаты которой ожидаются в начале следующей недели.