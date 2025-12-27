https://ria.ru/20251227/bendi-2065062395.html
"Динамо" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России
Московское "Динамо" сыграло вничью с архангельским "Водником" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
