"Динамо" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России
15:36 27.12.2025
"Динамо" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России
"Динамо" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
"Динамо" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России
Московское "Динамо" сыграло вничью с архангельским "Водником" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
"Динамо" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России

"Водник" и "Динамо" поделили очки в матче чемпионата России

© Фото : Соцсети "Водника"Игрок "Водника"
Игрок Водника - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : Соцсети "Водника"
Игрок "Водника". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" сыграло вничью с архангельским "Водником" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Москве завершилась со счетом 6:6. В составе "Динамо" хет-трик оформил Степан Зыков (39, 55 и 63-я минуты), мячи также забросили Никита Иванов (56), Марат Шарипов (67) и Роман Дарковский (84). У "Водника" дублем отметился Даниил Кузьмин (70, 87), также отличились Кирилл Орлов (27), Евгений Дергаев (45), Владислав Кутузов (49), и Никита Баев (79).
"Динамо" с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда прервала победную серию из четырех матчей. "Водник" (23) располагается на третьей строчке.
Результаты других матчей дня:
"Сибсельмаш" (Новосибирск) - "Динамо" (Казань) - 6:3;
"Родина" (Киров) - "СКА-Нефтехимик" (Хабаровск) - 2:6;
"Старт" (Нижний Новгород) - "Енисей" (Красноярск) - 3:1.
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Рукопожатие после матча Высшей лиги по бенди перешло в массовую драку
25 декабря, 19:46
 
