Артемьев и Ниманн лидируют на чемпионате мира по рапиду после второго дня
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев делит первое место с американцем Хансом Ниманном в турнирной таблице по итогам второго дня чемпионата мира по рапиду, РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T20:59:00+03:00
спорт
шахматы
магнус карлсен
александр грищук
максим матлаков
владислав артемьев
ян непомнящий
гукеш доммараджу
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев делит первое место с американцем Хансом Ниманном в турнирной таблице по итогам второго дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе.
В четырех партиях в субботу Артемьев одержал две победы и дважды сыграл вничью, набрав три очка. В седьмом туре он обыграл шестнадцатого чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена. Ниманн трижды победил и один раз сыграл вничью (3,5). На счету обоих по 7,5 очка.
Ян Непомнящий одержал две победы, потерпел одно поражение и сыграл вничью, набрав в субботу 2,5 очка. Александр Грищук набрал аналогичное количество баллов с одной победой и тремя ничейными результатами, в том числе в восьмом туре с Иваном Землянским, который набрал 2 очка (победа, две ничьи и поражение). Даниил Дубов показал аналогичный результат, сыграв в девятом туре вничью с соотечественником Максимом Матлаковым, заработавшим 2 очка, четырежды сыграв вничью. Действующий чемпион мира по рапиду Володар Мурзин завершил день с двумя победами, одной ничьей и одним поражением, набрав 2,5 очка.
Карлсен по итогам дня одержал две победы, потерпел поражение и сыграл вничью (2,5 очка). Всего у него 7 очков, наравне с Нодирбеком Абдусатторовым из Узбекистана, сербом Алексеем Сараной и турком Ягызом Кааном Эрдогмушем. Действующий чемпион мира по классическим шахматам индиец Гукеш Доммараджу набрал за два дня 6,5 очка и делит с россиянином Александром Шимановым и еще 11 шахматистами седьмое место. Шиманов в субботу одержал три победы и потерпел одно поражение.
Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря - по итогам 13 раундов по швейцарской системе. 29-30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу.