Артемьев и Ниманн лидируют на чемпионате мира по рапиду после второго дня - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
20:59 27.12.2025
Артемьев и Ниманн лидируют на чемпионате мира по рапиду после второго дня
Артемьев и Ниманн лидируют на чемпионате мира по рапиду после второго дня
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев делит первое место с американцем Хансом Ниманном в турнирной таблице по итогам второго дня чемпионата мира по рапиду, РИА Новости Спорт, 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/rapid-2065093728.html
Новости
Спорт, Шахматы, Магнус Карлсен, Александр Грищук, Максим Матлаков, Владислав Артемьев, Ян Непомнящий, Гукеш Доммараджу
Артемьев и Ниманн лидируют на чемпионате мира по рапиду после второго дня

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев делит первое место с американцем Хансом Ниманном в турнирной таблице по итогам второго дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе.
В четырех партиях в субботу Артемьев одержал две победы и дважды сыграл вничью, набрав три очка. В седьмом туре он обыграл шестнадцатого чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена. Ниманн трижды победил и один раз сыграл вничью (3,5). На счету обоих по 7,5 очка.
Ян Непомнящий одержал две победы, потерпел одно поражение и сыграл вничью, набрав в субботу 2,5 очка. Александр Грищук набрал аналогичное количество баллов с одной победой и тремя ничейными результатами, в том числе в восьмом туре с Иваном Землянским, который набрал 2 очка (победа, две ничьи и поражение). Даниил Дубов показал аналогичный результат, сыграв в девятом туре вничью с соотечественником Максимом Матлаковым, заработавшим 2 очка, четырежды сыграв вничью. Действующий чемпион мира по рапиду Володар Мурзин завершил день с двумя победами, одной ничьей и одним поражением, набрав 2,5 очка.
Карлсен по итогам дня одержал две победы, потерпел поражение и сыграл вничью (2,5 очка). Всего у него 7 очков, наравне с Нодирбеком Абдусатторовым из Узбекистана, сербом Алексеем Сараной и турком Ягызом Кааном Эрдогмушем. Действующий чемпион мира по классическим шахматам индиец Гукеш Доммараджу набрал за два дня 6,5 очка и делит с россиянином Александром Шимановым и еще 11 шахматистами седьмое место. Шиманов в субботу одержал три победы и потерпел одно поражение.
Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря - по итогам 13 раундов по швейцарской системе. 29-30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу.
Две россиянки делят третье место после второго дня ЧМ по рапиду
Спорт Шахматы Магнус Карлсен Александр Грищук Максим Матлаков Владислав Артемьев Ян Непомнящий Гукеш Доммараджу
 
