Артемьев обыграл Карлсена в седьмом раунде ЧМ по рапиду - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
16:51 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/artemev-2065069700.html
Артемьев обыграл Карлсена в седьмом раунде ЧМ по рапиду
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в седьмом раунде чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
доха
спорт, шахматы, доха, владислав артемьев, магнус карлсен
Спорт, Шахматы, Доха, Владислав Артемьев, Магнус Карлсен
Артемьев обыграл Карлсена в седьмом раунде ЧМ по рапиду

Артемьев одержал победу над Карлсеном в седьмом раунде ЧМ по рапиду в Дохе

© Фото : "Шахматные звезды"Шахматист Владислав Артемьев
Шахматист Владислав Артемьев - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : "Шахматные звезды"
Шахматист Владислав Артемьев. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в седьмом раунде чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе.
Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 29-м ходу. Артемьев с шестью победами и одной ничьей остается непобежденным на чемпионате мира.
В пятницу по итогам первого дня Артемьев разделил первое место в турнирной таблице с Карлсеном и еще тремя шахматистами.
Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря - по итогам 13 раундов по швейцарской системе. 29-30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу. Общий призовой фонд превышает 1 млн евро.
Александра Горячкина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Горячкина идет третьей в турнирной таблице ЧМ по рапиду
Спорт Шахматы Доха Владислав Артемьев Магнус Карлсен
 
