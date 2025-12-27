https://ria.ru/20251227/artemev-2065069700.html
Артемьев обыграл Карлсена в седьмом раунде ЧМ по рапиду
Артемьев обыграл Карлсена в седьмом раунде ЧМ по рапиду - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
Артемьев обыграл Карлсена в седьмом раунде ЧМ по рапиду
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в седьмом раунде чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе. РИА Новости Спорт, 27.12.2025
2025-12-27T16:51:00+03:00
2025-12-27T16:51:00+03:00
2025-12-27T16:51:00+03:00
спорт
шахматы
доха
владислав артемьев
магнус карлсен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917160031_0:101:2560:1541_1920x0_80_0_0_db663b1a86fef19d93c0a46876972222.jpg
https://ria.ru/20251226/gorjachkina-2064987735.html
доха
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917160031_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_aae493dae9e39ff06832bda371219033.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, шахматы, доха, владислав артемьев, магнус карлсен
Спорт, Шахматы, Доха, Владислав Артемьев, Магнус Карлсен
Артемьев обыграл Карлсена в седьмом раунде ЧМ по рапиду
Артемьев одержал победу над Карлсеном в седьмом раунде ЧМ по рапиду в Дохе