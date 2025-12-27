СМИ: воспитанник ЦСКА попал в больницу с огнестрельным ранением после драки

По информации источника, инцидент произошел в буфете "ДеньНочь" на Московской улице, где футболист отдыхал вместе с друзьями. К компании подошло около десяти человек. Между сторонами начался словесный конфликт из-за национальности футболиста, после чего один из нападавших достал пистолет и выстрелил в Адамса, остальные начали бить спортсмена. Футболист был госпитализирован с рваными ранами губ и огнестрельным ранением.