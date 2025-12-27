https://ria.ru/20251227/adams-2065060326.html
СМИ: воспитанник ЦСКА попал в больницу с огнестрельным ранением после драки
СМИ: воспитанник ЦСКА попал в больницу с огнестрельным ранением после драки - РИА Новости Спорт, 27.12.2025
СМИ: воспитанник ЦСКА попал в больницу с огнестрельным ранением после драки
Воспитанник московского футбольного клуба ЦСКА Лионель Адамс, который на данный момент является игроком клуба "Алга" из Бишкека, стал жертвой нападения с... РИА Новости Спорт, 27.12.2025
СМИ: воспитанник ЦСКА попал в больницу с огнестрельным ранением после драки
Baza: воспитанник ЦСКА Адамс попал в больницу с пулевым ранением после драки