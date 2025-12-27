Рейтинг@Mail.ru
15:10 27.12.2025
СМИ: воспитанник ЦСКА попал в больницу с огнестрельным ранением после драки
бишкек, россия, звенигород
Футбол, Бишкек, Россия, Звенигород
СМИ: воспитанник ЦСКА попал в больницу с огнестрельным ранением после драки

© Фото : соцсети спортсменаЛайонел Адамс
© Фото : соцсети спортсмена
Лайонел Адамс. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Воспитанник московского футбольного клуба ЦСКА Лионель Адамс, который на данный момент является игроком клуба "Алга" из Бишкека, стал жертвой нападения с применением пистолета в подмосковном Звенигороде, сообщает Telegram-канал Sport Baza.
По информации источника, инцидент произошел в буфете "ДеньНочь" на Московской улице, где футболист отдыхал вместе с друзьями. К компании подошло около десяти человек. Между сторонами начался словесный конфликт из-за национальности футболиста, после чего один из нападавших достал пистолет и выстрелил в Адамса, остальные начали бить спортсмена. Футболист был госпитализирован с рваными ранами губ и огнестрельным ранением.
Адамсу 31 год. Он является воспитанником ЦСКА и выступал в России в составе красноярского "Енисея", "Волги" и "КАМАЗа". Также в активе защитника четыре матча за юношескую сборную России. Летом 2025 года россиянин подписал контракт с клубом "Алга" из Бишкека.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Задержан участник драки, в которой пострадал тренер гандбольного "Динамо"
20 декабря, 00:47
 
ФутболБишкекРоссияЗвенигород
 
Заголовок открываемого материала