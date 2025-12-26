Васильев прокомментировал призыв Шевченко к отстранению россиян от ОИ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко к отстранению всех стран, которые в конфликте поддерживают Россию, говорит о неразумности обладателя "Золотого мяча", заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Я не думаю, что многие чиновники сейчас искренне погрузились в политику. Нет, скорее всего, люди выбирают способ или сохранить свое благополучие, или приумножить его", - добавил собеседник агентства.