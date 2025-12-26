Васильев прокомментировал призыв Шевченко к отстранению россиян от ОИ

https://ria.ru/20251226/vasilev-2064810073.html
Новости
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко к отстранению всех стран, которые в конфликте поддерживают Россию, говорит о неразумности обладателя "Золотого мяча", заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
«
"Если раньше его воспринимали как разумного человека, то эти слова говорят об его неразумности. Либо ему что-то хорошо пообещали в стране за это высказывание. Я не думаю, что он сильно ударился в политику. Скорее всего, его или просто заставили это сделать, или что-то пообещали. Потому что на Украине
любой руководитель в любой отрасли сейчас должен играть по правилам, которые устанавливает руководство государства. Это обычная торговля, и тот, кто может, зарабатывает на этом", - сказал Васильев
, оценивая заявление Шевченко.
"Я не думаю, что многие чиновники сейчас искренне погрузились в политику. Нет, скорее всего, люди выбирают способ или сохранить свое благополучие, или приумножить его", - добавил собеседник агентства.
Ранее Шевченко
заявил шведскому изданию Dagens Nyheter о необходимости запрета на участие в Играх-2026 в Италии
всех стран, поддерживающих Россию
.