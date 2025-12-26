Рейтинг@Mail.ru
Васильев прокомментировал призыв Шевченко к отстранению россиян от ОИ
26.12.2025
Васильев прокомментировал призыв Шевченко к отстранению россиян от ОИ
Васильев прокомментировал призыв Шевченко к отстранению россиян от ОИ
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко к отстранению всех стран, которые в конфликте поддерживают Россию, говорит о неразумности обладателя "Золотого мяча", заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
"Если раньше его воспринимали как разумного человека, то эти слова говорят об его неразумности. Либо ему что-то хорошо пообещали в стране за это высказывание. Я не думаю, что он сильно ударился в политику. Скорее всего, его или просто заставили это сделать, или что-то пообещали. Потому что на Украине любой руководитель в любой отрасли сейчас должен играть по правилам, которые устанавливает руководство государства. Это обычная торговля, и тот, кто может, зарабатывает на этом", - сказал Васильев, оценивая заявление Шевченко.
"Я не думаю, что многие чиновники сейчас искренне погрузились в политику. Нет, скорее всего, люди выбирают способ или сохранить свое благополучие, или приумножить его", - добавил собеседник агентства.
Ранее Шевченко заявил шведскому изданию Dagens Nyheter о необходимости запрета на участие в Играх-2026 в Италии всех стран, поддерживающих Россию.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Боятся репрессий". Васильев объяснил выпад Украины против фигуристов из РФ
10 декабря, 11:53
 
Биатлон
 
Матч-центр
 
