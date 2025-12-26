Рейтинг@Mail.ru
Валиева опубликовала фото с цветами после завершения дисквалификации - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
00:25 26.12.2025 (обновлено: 00:31 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/valieva-2064747023.html
Валиева опубликовала фото с цветами после завершения дисквалификации
Валиева опубликовала фото с цветами после завершения дисквалификации - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Валиева опубликовала фото с цветами после завершения дисквалификации
Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в Telegram-канале фотографии с цветами и воздушными шарами после завершения четырехлетней дисквалификации. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T00:25:00+03:00
2025-12-26T00:31:00+03:00
фигурное катание
спорт
камила валиева
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046916520_204:59:1080:552_1920x0_80_0_0_fe53459e5e2c33e3d7f595a54e26c69e.jpg
https://ria.ru/20251225/figurka-2064610094.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046916520_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_46ed3db31a48942f8da6b922a5bab6d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, камила валиева, вокруг спорта
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева, Вокруг спорта
Валиева опубликовала фото с цветами после завершения дисквалификации

Валиева опубликовала фото с цветами в соцсети после завершения дисквалификации

© Фото : Социальные сети Камилы ВалиевойКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Социальные сети Камилы Валиевой
Камила Валиева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в Telegram-канале фотографии с цветами и воздушными шарами после завершения четырехлетней дисквалификации.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Дисквалификация завершилась 25 декабря. Спортсменка в настоящее время готовится под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Ее команда приступила к подготовке соревновательных программ в декабре.
Валиева опубликовала несколько фотографий, указав в посте дату завершения дисквалификации. На один из воздушных шаров нанесена фотография фигуристки с выступления с подписью "С возвращением, Ками! Все только начинается".
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Валиева может вернуться на прежний уровень, заявила Тарасова
25 декабря, 14:44
 
Фигурное катаниеСпортКамила ВалиеваВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    СКА
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Металлург Мг
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    Нефтехимик
    3
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Самара
    71
    79
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ньюкасл
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала