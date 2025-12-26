Валиева опубликовала фото с цветами после завершения дисквалификации

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в Telegram-канале фотографии с цветами и воздушными шарами после завершения четырехлетней дисквалификации.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Дисквалификация завершилась 25 декабря. Спортсменка в настоящее время готовится под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Ее команда приступила к подготовке соревновательных программ в декабре.
Валиева опубликовала несколько фотографий, указав в посте дату завершения дисквалификации. На один из воздушных шаров нанесена фотография фигуристки с выступления с подписью "С возвращением, Ками! Все только начинается".
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
