Монсон пожелал российским спортсменам допуска до международных турниров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости пожелал российским спортсменам на Новый год полноценного допуска до международных турниров.

"Это был большой год в спорте. Мое пожелание на Новый год - чтобы российских спортсменов допустили к международным соревнованиям. Это постепенно уже происходит в смешанных единоборствах, боксе и других боевых видах спорта. Там российские спортсмены уже начинают доминировать - в UFC Bellator , ONE FC", - сказал Монсон

"И я надеюсь, что россиянам разрешат участвовать в Олимпийских играх и других международных соревнованиях", - отметил собеседник агентства.