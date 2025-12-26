Рейтинг@Mail.ru
Монсон пожелал российским спортсменам допуска до международных турниров
Единоборства
 
18:08 26.12.2025
Монсон пожелал российским спортсменам допуска до международных турниров
Монсон пожелал российским спортсменам допуска до международных турниров

Монсон пожелал спортсменам РФ на Новый год возвращения на международные турниры

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Джефф Монсон
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Джефф Монсон. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости пожелал российским спортсменам на Новый год полноценного допуска до международных турниров.
"Это был большой год в спорте. Мое пожелание на Новый год - чтобы российских спортсменов допустили к международным соревнованиям. Это постепенно уже происходит в смешанных единоборствах, боксе и других боевых видах спорта. Там российские спортсмены уже начинают доминировать - в UFC, Bellator, ONE FC", - сказал Монсон.
"И я надеюсь, что россиянам разрешат участвовать в Олимпийских играх и других международных соревнованиях", - отметил собеседник агентства.
После начала СВО российские атлеты были отстранены от участия в международных турнирах во многих видах спорта. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр-2026.
