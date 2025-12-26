Рейтинг@Mail.ru
"Лейкерс" уступили "Хьюстону" в матче НБА, несмотря на 25 очков Дончича
07:34 26.12.2025 (обновлено: 08:49 26.12.2025)
"Лейкерс" уступили "Хьюстону" в матче НБА, несмотря на 25 очков Дончича
"Хьюстон Рокетс" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Хьюстон Рокетс" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 119:96 (37:25, 26:28, 29:21, 27:22) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Амен Томпсон из "Рокетс", на счету которого 26 очков, его партнер по команде Альперен Шенгюн оформил дабл-дабл (14 очков, 12 подборов). В составе соперника больше всех очков набрал Лука Дончич (25).
НБА
26 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
Лейкерс
96 : 119
Хьюстон
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Хьюстон" с 18 победами при десяти поражениях занимает шестое место в таблице Западной конференции, "Лейкерс" (19-10), потерпевшие третье поражение подряд, располагаются строчкой выше.
В другой встрече дня "Голден Стэйт Уорриорз" обыграл дома "Даллас Маверикс" со счетом 126:116 (40:28, 31:30, 29:31, 26:27).
Виктор Вембаньяма - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Сан-Антонио" обыграл "Оклахому" в НБА, Вембаньяма оформил дабл-дабл
БаскетболСпортЛука ДончичХьюстон РокетсЛос-Анджелес ЛейкерсНБА
 
