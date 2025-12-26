https://ria.ru/20251226/match-2064979115.html
Волейболисты "Горького" обыграли "Газпром-Югру" в матче чемпионата России
Нижегородский "Горький" обыграл сургутский клуб "Газпром-Югра" в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нижегородский "Горький" обыграл сургутский клуб "Газпром-Югра" в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Сургуте завершилась со счетом 3-2 (25:20, 19:25, 25:23, 23:25, 15:12) в пользу гостей.
"Горький" с семью победами и восемью поражениями занимает девятую строчку в турнирной таблице. Нижегородская команда выиграла три матча подряд. "Газпром-Югра
" с пятью победами и девятью поражениями располагается на 12-й позиции. Сургутский клуб уступил в третьей встрече кряду.
В следующем туре "Горький" 4 января сыграет в гостях с белгородским "Белогорьем
", днем позднее "Газпром-Югра" примет красноярский "Енисей
".
Результаты других матчей дня:
"Оренбуржье
" (Оренбург) - "Динамо-ЛО
" (Сосновый Бор) - 2-3 (21:25, 22:25, 25:18, 25:22, 10:15);
"Динамо-Урал" (Уфа) - "Енисей" (Красноярск) - 3-1 (25:19, 25:23, 22:25, 25:23).