Шведы обыграли словаков в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею
26.12.2025
Хоккей
Хоккей
 
23:46 26.12.2025
Шведы обыграли словаков в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею
Шведы обыграли словаков в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Шведы обыграли словаков в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею
Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Словакии в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
хоккей
спорт
швеция
словакия
сша
швеция
словакия
сша
спорт, швеция, словакия, сша
Хоккей, Спорт, Швеция, Словакия, США
Шведы обыграли словаков в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею

Шведские юниоры обыграли Словакию на чемпионате мира по хоккею

Шайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Словакии в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.
Встреча группы A прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу шведов. Шайбы в составе победителей забросили Антон Фронделль (30-я минута), Виктор Эклунд (34) и Ивар Стенберг (57). У словаков отличились Томаш Побежал (40) и Тобиас Томик (51).
В своем следующем матче словаки сыграют со сборной Германии 27 декабря, а на следующий вечер шведы встретятся с командой Швейцарии.
Совет Международной федерации хоккея в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Российских юниоров вернули на турниры по фехтованию с флагом и гимном
23 декабря, 17:55
 
Хоккей
 
