Шведы обыграли словаков в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею
Шведы обыграли словаков в стартовом матче молодежного ЧМ по хоккею
Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Словакии в стартовом матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
