"Сибирь" обыграла "Адмирал" в матче КХЛ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" на выезде обыграла владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Вячеслав Лещенко (5-я минута), Сергей Широков (14), Иван Климович (39) и Тэйлор Бек (56). У "Адмирала" дубль оформил Либор Шулак (53, 60)
26 декабря 2025 • начало в 12:30
Завершен
12:52 • Либор Сулак
19:53 • Либор Сулак
04:07 • Владислав Лещенко
13:52 • Сергей Широков
(Скотт Уилсон, Егор Аланов)
18:12 • Иван Климович
(Алексей Яковлев, Даниил Валитов)
15:20 • Тэйлор Бек
(Архип Неколенко, Скотт Уилсон)
"Сибирь" (32 очка) идет на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирский клуб сравнял счет в серии очных противостояний в текущем сезоне - 2:2. "Адмирал" (30) проиграл третью встречу подряд и располагается на последней, 11-й строчке на Востоке.
В следующем матче "Адмирал" 28 декабря вновь примет "Сибирь" в рамках регулярного чемпионата.
