"Сибирь" обыграла "Адмирал" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
14:49 26.12.2025 (обновлено: 15:31 26.12.2025)
"Сибирь" обыграла "Адмирал" в матче КХЛ
"Сибирь" обыграла "Адмирал" в матче КХЛ
Новосибирская "Сибирь" на выезде обыграла владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Сибирь" обыграла "Адмирал" в матче КХЛ

Дубль Шулака не спас "Адмирал" от поражения в матче с "Сибирью"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" на выезде обыграла владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Вячеслав Лещенко (5-я минута), Сергей Широков (14), Иван Климович (39) и Тэйлор Бек (56). У "Адмирала" дубль оформил Либор Шулак (53, 60)
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Адмирал
2 : 4
Сибирь
"Сибирь" (32 очка) идет на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Новосибирский клуб сравнял счет в серии очных противостояний в текущем сезоне - 2:2. "Адмирал" (30) проиграл третью встречу подряд и располагается на последней, 11-й строчке на Востоке.
В следующем матче "Адмирал" 28 декабря вновь примет "Сибирь" в рамках регулярного чемпионата.
"Динамо" всухую обыграло "Локомотив" в матче КХЛ
25 декабря, 22:03
Хоккей Спорт Сергей Широков Тэйлор Бек Либор Шулак Сибирь Адмирал КХЛ 2025-2026
 
