Мяуса избрали вице-президентом Федерации бенди России
Мяуса избрали вице-президентом Федерации бенди России - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Мяуса избрали вице-президентом Федерации бенди России
Сергей Мяус избран на пост вице-президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), сообщается в Telegram-канале организации. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
россия
Мяуса избрали вице-президентом Федерации хоккея с мячом России