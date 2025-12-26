Рейтинг@Mail.ru
Мяуса избрали вице-президентом Федерации бенди России
26.12.2025
Мяуса избрали вице-президентом Федерации бенди России
Мяуса избрали вице-президентом Федерации бенди России - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Мяуса избрали вице-президентом Федерации бенди России
Сергей Мяус избран на пост вице-президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), сообщается в Telegram-канале организации. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Мяуса избрали вице-президентом Федерации бенди России

Мяуса избрали вице-президентом Федерации хоккея с мячом России

Сергей Мяус
Сергей Мяус - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Сергей Мяус. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сергей Мяус избран на пост вице-президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), сообщается в Telegram-канале организации.
В пятницу состоялась внеочередная выборная конференция ФХМР. Ранее Мяус снял свою кандидатуру с выборов на должность президента организации в пользу Олега Дерипаски, который по итогу был единогласно избран новой главой ФХМР.
В состав нового исполнительного комитета вошли 13 человек: Николай Барышников, Сергей Ломанов, Мяус, Алина Бородаева, Виктор Бабенко, Виктор Захаров, Александр Масько, Евгений Иванушкин, Евгений Зенкин, Вячеслав Манкос, Сергей Пилюгин, Никита Юкляевских и Евгений Ложкин. Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Иванушкин избран первым вице-президентом ФХМР.
