Свищев назвал призыв Шевченко отстранить союзников России от ОИ глупостью

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладателя "Золотого мяча" 2004 года Андрея Шевченко отстранить от участия в Олимпийских играх все страны, которые в конфликте поддерживают Россию, является невероятной глупостью и станет посмешищем для многих в мире, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.