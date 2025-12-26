https://ria.ru/20251226/gosduma-2064819674.html
Свищев назвал призыв Шевченко отстранить союзников России от ОИ глупостью
2025-12-26T11:55:00+03:00
Свищев о словах Шевченко про ОИ: немыслимая глупость, он стал посмешищем
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладателя "Золотого мяча" 2004 года Андрея Шевченко отстранить от участия в Олимпийских играх все страны, которые в конфликте поддерживают Россию, является невероятной глупостью и станет посмешищем для многих в мире, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Шевченко
в четверг заявил шведскому изданию Dagens Nyheter о необходимости исключить из участия в Играх-2026 в Италии
страны, поддерживающие Россию
.
"Ему заготовленный текст дали, он его и зачитал. И никто в мире к его словам не будет относиться серьезно. Более того, Шевченко только направит на себя гнев тех стран, в адрес кого он высказался. Ну кого лишат права участия в Олимпийских играх - Китай
, Индию
? Он сказал несусветную глупость. На Банковой улице в Киеве
ищут известных спикеров и периодически дают им практически дурной текст. Чтобы достаточно знаменитые когда-то спортсмены или другие украинские граждане выглядели посмешищем", - сказал Васильев про слова Шевченко.
"Шевченко мы помним прекрасным футболистом, но когда он заявляет такие вещи, их можно воспринимать только как совершенно бесперспективную глупость", - добавил собеседник агентства.
Приглашение на Игры-2026 получили российские фигуристы Петр Гуменник
и Аделия Петросян
, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.