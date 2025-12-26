Рейтинг@Mail.ru
Свищев назвал призыв Шевченко отстранить союзников России от ОИ глупостью
11:55 26.12.2025
Свищев назвал призыв Шевченко отстранить союзников России от ОИ глупостью
Свищев назвал призыв Шевченко отстранить союзников России от ОИ глупостью
Свищев назвал призыв Шевченко отстранить союзников России от ОИ глупостью
Призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладателя "Золотого мяча" 2004 года Андрея Шевченко отстранить от участия в Олимпийских играх все страны,... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Свищев назвал призыв Шевченко отстранить союзников России от ОИ глупостью

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Призыв главы Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладателя "Золотого мяча" 2004 года Андрея Шевченко отстранить от участия в Олимпийских играх все страны, которые в конфликте поддерживают Россию, является невероятной глупостью и станет посмешищем для многих в мире, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Шевченко в четверг заявил шведскому изданию Dagens Nyheter о необходимости исключить из участия в Играх-2026 в Италии страны, поддерживающие Россию.
"Ему заготовленный текст дали, он его и зачитал. И никто в мире к его словам не будет относиться серьезно. Более того, Шевченко только направит на себя гнев тех стран, в адрес кого он высказался. Ну кого лишат права участия в Олимпийских играх - Китай, Индию? Он сказал несусветную глупость. На Банковой улице в Киеве ищут известных спикеров и периодически дают им практически дурной текст. Чтобы достаточно знаменитые когда-то спортсмены или другие украинские граждане выглядели посмешищем", - сказал Васильев про слова Шевченко.
"Шевченко мы помним прекрасным футболистом, но когда он заявляет такие вещи, их можно воспринимать только как совершенно бесперспективную глупость", - добавил собеседник агентства.
Приглашение на Игры-2026 получили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Свищев прокомментировал призыв НОК Украины не допустить россиян к ОИ-2026
13 декабря, 14:01
 
Футбол
 
