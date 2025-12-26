Рейтинг@Mail.ru
Дюков назвал 2025 год успешным для российской сборной - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:34 26.12.2025 (обновлено: 18:14 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/god-2064949692.html
Дюков назвал 2025 год успешным для российской сборной
Дюков назвал 2025 год успешным для российской сборной - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Дюков назвал 2025 год успешным для российской сборной
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил журналистам, что считает уходящий год успешным для сборной России. РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T17:34:00+03:00
2025-12-26T18:14:00+03:00
футбол
спорт
александр дюков
российский футбольный союз (рфс)
международная федерация футбола (фифа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861916526_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c583b8037c84ae36d30528187b201b98.jpg
https://ria.ru/20251218/futbol-2062988783.html
https://ria.ru/20251226/djukov-2064949163.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861916526_254:0:2113:1394_1920x0_80_0_0_25a7419f86697c69ace7321884c4ca6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр дюков, российский футбольный союз (рфс), международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, Александр Дюков, Российский футбольный союз (РФС), Международная федерация футбола (ФИФА)
Дюков назвал 2025 год успешным для российской сборной

Дюков назвал 2025 год успешным для сборной России по футболу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрезидент РФС Александр Дюков
Президент РФС Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Президент РФС Александр Дюков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил журналистам, что считает уходящий год успешным для сборной России.
Сборная России в 2025 году провела 10 матчей, одержав шесть побед, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Оно стало первым для национальной команды с ноября 2021 года. По итогам года сборная России заняла 33-е место в рейтинге ФИФА (Международной федерации футбола). Это лучший показатель национальной команды с 2014 года (тогда сборная заняла 24-е место).
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Пример Сафонова вдохновит многих ребят, считает Дюков
18 декабря, 17:17
"Сборная достойно выступила в сентябрьских и октябрьских матчах. В игре против сборной Перу в Санкт-Петербурге мы вполне могли победить. Что касается матча с Чили в Сочи, не могу сказать, что команда смотрелась хуже соперника, но, безусловно, она не наиграла на победу. В целом я бы оценивал сезон, который провела сборная, как насыщенный и успешный. Во-первых, удалось использовать все окна ФИФА — мы провели 10 матчей из 10 возможных. Эта оценка актуальна для всех наших сборных: все играли, и играли много - более 160 матчей всех сборных по футболу было проведено в этом сезоне. Это очень важно для развития игроков, особенно молодых", - сказал Дюков.
"Национальная мужская команда в большинстве игр выглядела очень достойно, демонстрируя качественный футбол. Были красивые, убедительные победы. Может быть, соперники не были топ-командами, но это были сильные сборные. Важно, что за национальную команду дебютировали молодые футболисты — и не просто дебютировали, но и проявили себя, закрепились в составе. Со стороны зрителей и болельщиков к матчам сборной высокий интерес. В среднем почти 31 тысяча человек присутствовала на каждом матче, были высокие телевизионные рейтинги и доли просмотров", - отметил президент РФС.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Дюков заявил, что не влиял на решение Карпина уйти из "Динамо"
Вчера, 17:33
 
ФутболСпортАлександр ДюковРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    СКА
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Металлург Мг
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    Нефтехимик
    3
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Самара
    71
    79
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ньюкасл
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала