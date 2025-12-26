Дюков назвал 2025 год успешным для российской сборной

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил журналистам, что считает уходящий год успешным для сборной России.
Сборная России в 2025 году провела 10 матчей, одержав шесть побед, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение. Оно стало первым для национальной команды с ноября 2021 года. По итогам года сборная России заняла 33-е место в рейтинге ФИФА (Международной федерации футбола). Это лучший показатель национальной команды с 2014 года (тогда сборная заняла 24-е место).
"Сборная достойно выступила в сентябрьских и октябрьских матчах. В игре против сборной Перу в Санкт-Петербурге мы вполне могли победить. Что касается матча с Чили в Сочи, не могу сказать, что команда смотрелась хуже соперника, но, безусловно, она не наиграла на победу. В целом я бы оценивал сезон, который провела сборная, как насыщенный и успешный. Во-первых, удалось использовать все окна ФИФА — мы провели 10 матчей из 10 возможных. Эта оценка актуальна для всех наших сборных: все играли, и играли много - более 160 матчей всех сборных по футболу было проведено в этом сезоне. Это очень важно для развития игроков, особенно молодых", - сказал Дюков.
"Национальная мужская команда в большинстве игр выглядела очень достойно, демонстрируя качественный футбол. Были красивые, убедительные победы. Может быть, соперники не были топ-командами, но это были сильные сборные. Важно, что за национальную команду дебютировали молодые футболисты — и не просто дебютировали, но и проявили себя, закрепились в составе. Со стороны зрителей и болельщиков к матчам сборной высокий интерес. В среднем почти 31 тысяча человек присутствовала на каждом матче, были высокие телевизионные рейтинги и доли просмотров", - отметил президент РФС.