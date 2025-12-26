https://ria.ru/20251226/formula-2064931708.html
Шумахера назвали самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"
Шумахера назвали самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Шумахера назвали самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"
Семикратный чемпион "Формулы-1" немец Михаэль Шумахер занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых пилотов в истории "Формулы-1" по версии портала... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T16:29:00+03:00
2025-12-26T16:29:00+03:00
2025-12-26T16:29:00+03:00
формула-1
спорт
льюис хэмилтон
фернандо алонсо
кими райкконен
астон мартин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867062965_0:46:2741:1589_1920x0_80_0_0_4806e8732d625622a5452f62ffa814e8.jpg
https://ria.ru/20251210/ferstappen-2061100670.html
https://ria.ru/20251014/shumakher-2048166670.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867062965_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_953b8e3d793c5eb97215de2a5bf79b0b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, льюис хэмилтон, фернандо алонсо, кими райкконен, астон мартин
Формула-1, Спорт, Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Кими Райкконен, Астон Мартин
Шумахера назвали самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"
Шумахер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов в истории "Формулы-1"