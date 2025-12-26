Рейтинг@Mail.ru
26.12.2025
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен
16:29 26.12.2025
Шумахера назвали самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"
Шумахера назвали самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"
Шумахера назвали самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"
Семикратный чемпион "Формулы-1" немец Михаэль Шумахер занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых пилотов в истории "Формулы-1" по версии портала... РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Шумахера назвали самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"

Шумахер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых пилотов в истории "Формулы-1"

© Фото : Пресс-служба "Формулы-1"Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Формулы-1"
Михаэль Шумахер. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Семикратный чемпион "Формулы-1" немец Михаэль Шумахер занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых пилотов в истории "Формулы-1" по версии портала Racing News 365.
Состояние Шумахера оценивается в 790 миллионов долларов. За время карьеры немецкий пилот одержал 91 победу и завоевал семь титулов чемпиона "Формулы-1".
Макс Ферстаппен
Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым пилотом сезона "Формулы-1"
10 декабря
Вторым стал семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон с состоянием в 304 миллиона долларов. Двукратный победитель чемпионата испанец Фернандо Алонсо, выступающий за "Астон Мартин", занял третью строчку в рейтинге. Состояние гонщика оценивается в 264 миллиона долларов.
Четвертое место занял финский пилот Кими Райкконен (254 млн), в активе которого одна победа в чемпионате. Трехкратный чемпион австриец Ники Лауда (203 млн) расположился на пятом месте.
Легенда Формулы-1 Михаэль Шумахер
Шумахер подает положительные знаки о своем здоровье, пишут СМИ
14 октября
 
