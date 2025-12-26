Дегтярев пообещал детям мастер-класс от Попова в рамках "Елки желаний"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев пообещал мальчикам из Ростова-на-Дону встречу с четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Александром Поповым в рамках новогодней акции "Елка желаний".

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.