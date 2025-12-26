Рейтинг@Mail.ru
26.12.2025
11:12 26.12.2025
Дегтярев пообещал детям мастер-класс от Попова в рамках "Елки желаний"
Дегтярев пообещал детям мастер-класс от Попова в рамках "Елки желаний"
Дегтярев пообещал детям мастер-класс от Попова в рамках "Елки желаний"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев пообещал мальчикам из Ростова-на-Дону встречу с четырехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Александром Поповым в рамках новогодней акции "Елка желаний".
"Челябинская область, город Троицк, Иван, ему 14 лет, и он мечтает о мотоботах. Очень хорошая мечта, мы ее осуществим. Не только мотоботы нужны для управления мотоциклом, но и дополнительную защиту вам подарим. Из Ивантеевки Ульяна, ей 13 лет, она мечтает посетить гончарную мастерскую. Отличная мечта, обязательно осуществим. Я сам был в гончарной мастерской, но у меня ничего не получилось, а у моих детей примерно вашего возраста все вышло отлично", - сказал Дегтярев в эфире телеканала "Россия 24".
"Ростов-на-Дону, Дмитрий, 16 лет, и Артем, 14 лет, видимо братья. Оба мечтают встретиться с Александром Поповым в рамках мастер-класса. Обязательно обратимся к нашему великому пловцу, чемпиону Олимпийских игр, попросим с вами встретиться. Уверен, он не откажет. Москва, Михаил, 15 лет, мечтает о мяче для водного поло. Отличная мечта, я вам пришлю не только для водного поло, но и для футбола, волейбола, гандбола и для русской лапты. Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать здоровья любви, чтобы дома была полная чаша. Только побед России, нашим спортсменам и всем нашим воинам", - добавил он.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Валиева отметила роль Путина в популяризации акции "Елка желаний"
