Десятая ракетка мира Дрейпер пропустит Australian Open

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Британский теннисист Джек Дрейпер сообщил в социальных сетях, что пропустит Открытый чемпионат Австралии 2026 года из-за травмы руки.
В августе Дрейпер был вынужден сняться с Открытого чемпионата США после матча первого круга, а затем досрочно завершить сезон.
«
"К сожалению, я и моя команда приняли решение не лететь в Австралию в этом году. Это очень тяжелое решение. Турнир Большого шлема в Австралии - один из самых больших в нашем спорте. Однако я уже долгое время травмирован. Я нахожусь на последнем этапе восстановления. Но возвращаться к участию в матчах в пятисетовом формате так скоро - это не самое разумное решение", - сказал Дрейпер на видео, опубликованном на его странице в соцсети X.
Дрейперу 24 года, он является десятой ракеткой мира и победителем трех турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В 2025 году Дрейпер одержал свою самую крупную победу в карьере, выиграв турнир серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.
Первый в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 12 января по 1 февраля.
Медведев примет участие в выставочном турнире на Australian Open
24 декабря, 13:18