Олега Дерипаску избрали на пост президента Федерации хоккея с мячом

"Благодарю делегатов конференции за доверие. Я хорошо понимаю, в каком состоянии сегодня находится хоккей с мячом, и не питаю иллюзий - работа предстоит сложная. Для меня важно выстроить профессиональный диалог внутри федерации и с регионами, создать условия, при которых наш спорт сможет устойчиво развиваться. Я рассчитываю на командную работу - с региональными властями и федерациями, с клубами и, конечно, с болельщиками. Только так можно вернуть русскому хоккею уважение и интерес, которые заслуживает этот по-настоящему русский вид спорта", - заявил Дерипаска.