13:40 26.12.2025 (обновлено: 13:59 26.12.2025)
Олега Дерипаску избрали на пост президента Федерации хоккея с мячом
Олега Дерипаску избрали на пост президента Федерации хоккея с мячом
спорт, россия, олег дерипаска, москва, борис скрынник, сергей мяус, фхмр
Спорт, Россия, Олег Дерипаска, Москва, Борис Скрынник, Сергей Мяус, ФХМР
Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска избран на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), сообщает журналистам пресс-служба Министерства спорта РФ.
Внеочередная конференция, в ходе которой состоялись выборы, прошла в пятницу в Москве. Возглавлявший ФХМР с 2009 года Борис Скрынник скончался 11 декабря на 78-м году жизни. В четверг стало известно, что директор по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями ФХМР Сергей Мяус отказался баллотироваться на пост президента организации и снял свою кандидатуру в пользу Дерипаски, который остался единственным кандидатом на пост. Его поддержали единогласно все 19 делегатов.
"Благодарю делегатов конференции за доверие. Я хорошо понимаю, в каком состоянии сегодня находится хоккей с мячом, и не питаю иллюзий - работа предстоит сложная. Для меня важно выстроить профессиональный диалог внутри федерации и с регионами, создать условия, при которых наш спорт сможет устойчиво развиваться. Я рассчитываю на командную работу - с региональными властями и федерациями, с клубами и, конечно, с болельщиками. Только так можно вернуть русскому хоккею уважение и интерес, которые заслуживает этот по-настоящему русский вид спорта", - заявил Дерипаска.
В Кирове состоится матч по хоккею с мячом, несмотря на треснувший лед
24 декабря, 17:36
 
Спорт Россия Олег Дерипаска Москва Борис Скрынник Сергей Мяус ФХМР
 
