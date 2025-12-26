https://ria.ru/20251226/deripaska-2064860731.html
Олега Дерипаску избрали на пост президента Федерации хоккея с мячом
Российский бизнесмен Олег Дерипаска избран на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), сообщает журналистам пресс-служба Министерства спорта РФ.
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска избран на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), сообщает журналистам пресс-служба Министерства спорта РФ.
Внеочередная конференция, в ходе которой состоялись выборы, прошла в пятницу в Москве
. Возглавлявший ФХМР
с 2009 года Борис Скрынник
скончался 11 декабря на 78-м году жизни. В четверг стало известно, что директор по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ
и международными спортивными организациями ФХМР Сергей Мяус
отказался баллотироваться на пост президента организации и снял свою кандидатуру в пользу Дерипаски
, который остался единственным кандидатом на пост. Его поддержали единогласно все 19 делегатов.
"Благодарю делегатов конференции за доверие. Я хорошо понимаю, в каком состоянии сегодня находится хоккей с мячом, и не питаю иллюзий - работа предстоит сложная. Для меня важно выстроить профессиональный диалог внутри федерации и с регионами, создать условия, при которых наш спорт сможет устойчиво развиваться. Я рассчитываю на командную работу - с региональными властями и федерациями, с клубами и, конечно, с болельщиками. Только так можно вернуть русскому хоккею уважение и интерес, которые заслуживает этот по-настоящему русский вид спорта", - заявил Дерипаска.