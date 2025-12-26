"Денвер" обыграл "Миннесоту" в матче НБА

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл в овертайме "Миннесоту Тимбервулвз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 142:138 (32:29, 25:26, 35:23, 23:37, 27:23) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Никола Йокич из "Денвера", на счету которого 56 очков. В составе проигравших больше всех очков набрал Энтони Эдвардс (44), который в овертайме покинул площадку после технического фола. Позднее после шести фолов матч досрочно завершил его одноклубник Донте Дивинченцо.
26 декабря 2025 • начало в 06:30
Закончен в OT
Йокич также совершил 16 подборов и отдал 15 результативных передач. Серб стал третьим баскетболистом в истории НБА, оформившим два и более трипл-дабла в рождественских матчах. До серба это удавалось его бывшему партнеру по команде Расселлу Уэстбруку (2 раза) и Оскару Робертсону (4). Джамал Мюррэй из "Денвера" отметился в матче дабл-даблом (35 очков, 10 передач).
"Денвер" с 22 победами в 30 играх занимает третье место в таблице Западной конференции. "Миннесота" (20-11) идет пятой.