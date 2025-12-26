Рейтинг@Mail.ru
Игрок НБА Демин подарил 100 комплектов экипировки российским спортшколам - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
21:11 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/demin-2064988534.html
Игрок НБА Демин подарил 100 комплектов экипировки российским спортшколам
Игрок НБА Демин подарил 100 комплектов экипировки российским спортшколам - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Игрок НБА Демин подарил 100 комплектов экипировки российским спортшколам
Российский разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин стал послом благотворительной программы "ДоброFON" компании РИА Новости Спорт, 26.12.2025
2025-12-26T21:11:00+03:00
2025-12-26T21:11:00+03:00
баскетбол
спорт
егор демин
бруклин нетс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064988102_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_26037ffe439b75c3bd720961cf123ff9.jpg
https://ria.ru/20251226/dobrofon--2064987939.html
https://ria.ru/20251112/rubley-2054544934.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064988102_219:0:1659:1080_1920x0_80_0_0_e336423e428529b6b94a529966b139d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, егор демин, бруклин нетс, нба
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Бруклин Нетс, НБА
Игрок НБА Демин подарил 100 комплектов экипировки российским спортшколам

Егор Демин подарил 100 комплектов экипировки и 70 пар обуви двум спортшколам

© Пресс-служба FONBETЕгор Демин
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Пресс-служба FONBET
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин стал послом благотворительной программы "ДоброFON" компании FONBET и передал двум школам 100 комплектов спортивной экипировки, сообщается в пресс-релизе организации.
Спортсмен в новом статусе амбассадора будет участвовать в благотворительных и социальных инициативах программы "ДоброFON". До конца текущего сезона НБА запланирована реализация нескольких совместных благотворительных проектов, а также другие совместные кампании, направленные на развитие и популяризацию баскетбола.
Благотворительная акция Города Героев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"ДоброFON" и фонд "Память поколений" помогли ветеранам на 30 млн рублей
Вчера, 21:05
«
"Возможность быть частью большого благотворительного движения была главной причиной старта данного сотрудничества. Я много думаю о благотворительности, для меня важно помогать людям. Я стараюсь всегда пользоваться возможностями, которые направлены на улучшение жизни людей. Такие, например, инициативы есть в рамках НБА и ассоциации игроков. А заниматься благотворительностью систематически и продуманно мне поможет сотрудничество с FONBET и "ДоброFON". Мне понравилось, что мои идеи и пожелания были услышаны, уверен, что вместе мы сможем сделать кого-то в этом мире чуточку счастливее, а кого-то и вдохновить на добрые дела", - отметил Демин.
В первый день сотрудничества Демин передал для молодежных команд баскетбольного центра "Тринта" и школы "Динамо" 100 комплектов спортивной экипировки, а также рюкзаки, баскетбольные мячи и более 70 пар профессиональных кроссовок Li Ning. Экипировка была доставлена на двух брендированных грузовиках.
Демин проводит дебютный сезон в НБА. Он был выбран на последнем драфте лиги под восьмым номером. До этого ни один россиянин не выбирался на драфте НБА так высоко.
Проект Корпорация Добра - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
За время работы проекта "Корпорации Добра" собрали более 30 млн рублей
12 ноября, 17:05
 
БаскетболСпортЕгор ДеминБруклин НетсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    СКА
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Сибирь
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Металлург Мг
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Шанхайские Драконы
    Нефтехимик
    3
    4
  • Баскетбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Самара
    71
    79
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Ньюкасл
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала