Игрок НБА Демин подарил 100 комплектов экипировки российским спортшколам

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин стал послом благотворительной программы "ДоброFON" компании FONBET и передал двум школам 100 комплектов спортивной экипировки, сообщается в пресс-релизе организации.
Спортсмен в новом статусе амбассадора будет участвовать в благотворительных и социальных инициативах программы "ДоброFON". До конца текущего сезона НБА запланирована реализация нескольких совместных благотворительных проектов, а также другие совместные кампании, направленные на развитие и популяризацию баскетбола.
«
"Возможность быть частью большого благотворительного движения была главной причиной старта данного сотрудничества. Я много думаю о благотворительности, для меня важно помогать людям. Я стараюсь всегда пользоваться возможностями, которые направлены на улучшение жизни людей. Такие, например, инициативы есть в рамках НБА и ассоциации игроков. А заниматься благотворительностью систематически и продуманно мне поможет сотрудничество с FONBET и "ДоброFON". Мне понравилось, что мои идеи и пожелания были услышаны, уверен, что вместе мы сможем сделать кого-то в этом мире чуточку счастливее, а кого-то и вдохновить на добрые дела", - отметил Демин.
В первый день сотрудничества Демин передал для молодежных команд баскетбольного центра "Тринта" и школы "Динамо" 100 комплектов спортивной экипировки, а также рюкзаки, баскетбольные мячи и более 70 пар профессиональных кроссовок Li Ning. Экипировка была доставлена на двух брендированных грузовиках.
Демин проводит дебютный сезон в НБА. Он был выбран на последнем драфте лиги под восьмым номером. До этого ни один россиянин не выбирался на драфте НБА так высоко.