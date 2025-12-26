Дегтярев прокомментировал избрание Дерипаски президентом Федерации бенди

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Управленческий опыт, личная вовлеченность и ресурсы Олега Дерипаски придадут новый импульс развитию в России хоккея с мячом, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
"Избрание крупного предпринимателя и мецената Олега Дерипаски президентом Федерации хоккея с мячом России - правильное решение в интересах развития этого традиционного в нашей стране вида спорта. На протяжении многих лет он последовательно поддерживает российский спорт, инвестирует в детско-юношеские программы и крупные инфраструктурные проекты, в том числе связанные с Олимпиадой в Сочи", - приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.
"Русский хоккей объединяет более 50 тысяч игроков и сотни тысяч болельщиков по всей стране. Сейчас перед ФХМР стоят серьезные задачи: укрепление управленческой команды, восстановление роли хоккея с мячом в регионах, где этот вид спорта традиционно был наиболее популярен, развитие массового и детского хоккея с мячом, а также восстановление рабочих отношений с Международной федерацией бенди (FIB) для возвращения наших сборных на международную арену. Убежден, управленческий опыт Олега Владимировича, ресурсы и личная вовлеченность придадут русскому хоккею новый импульс для развития", - добавил министр.