Дегтярев прокомментировал избрание Дерипаски президентом Федерации бенди

"Русский хоккей объединяет более 50 тысяч игроков и сотни тысяч болельщиков по всей стране. Сейчас перед ФХМР стоят серьезные задачи: укрепление управленческой команды, восстановление роли хоккея с мячом в регионах, где этот вид спорта традиционно был наиболее популярен, развитие массового и детского хоккея с мячом, а также восстановление рабочих отношений с Международной федерацией бенди (FIB) для возвращения наших сборных на международную арену. Убежден, управленческий опыт Олега Владимировича, ресурсы и личная вовлеченность придадут русскому хоккею новый импульс для развития", - добавил министр.