14:06 26.12.2025
Дегтярев прокомментировал избрание Дерипаски президентом Федерации бенди
россия, олег дерипаска, михаил дегтярев, фхмр
Россия, Олег Дерипаска, Михаил Дегтярев, ФХМР
© Фото : Министерство спортаМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : Министерство спорта
Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Управленческий опыт, личная вовлеченность и ресурсы Олега Дерипаски придадут новый импульс развитию в России хоккея с мячом, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
В пятницу Дерипаска был единогласно избран президентом Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) на внеочередной выборной конференции.
"Избрание крупного предпринимателя и мецената Олега Дерипаски президентом Федерации хоккея с мячом России - правильное решение в интересах развития этого традиционного в нашей стране вида спорта. На протяжении многих лет он последовательно поддерживает российский спорт, инвестирует в детско-юношеские программы и крупные инфраструктурные проекты, в том числе связанные с Олимпиадой в Сочи", - приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.
"Русский хоккей объединяет более 50 тысяч игроков и сотни тысяч болельщиков по всей стране. Сейчас перед ФХМР стоят серьезные задачи: укрепление управленческой команды, восстановление роли хоккея с мячом в регионах, где этот вид спорта традиционно был наиболее популярен, развитие массового и детского хоккея с мячом, а также восстановление рабочих отношений с Международной федерацией бенди (FIB) для возвращения наших сборных на международную арену. Убежден, управленческий опыт Олега Владимировича, ресурсы и личная вовлеченность придадут русскому хоккею новый импульс для развития", - добавил министр.
Игрок клуба Байкал-Энергия - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"СКА-Нефтяник" одержал десятую победу подряд в чемпионате России по бенди
РоссияОлег ДерипаскаМихаил ДегтяревФХМР
 
