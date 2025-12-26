Артемьев делит лидерство с Карлсеном после первого дня ЧМ по рапиду

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев делит первое место с норвежцем Магнусом Карлсеном и еще тремя шахматистами в турнирной таблице по итогам первого дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе.
В пяти партиях Артемьев одержал четыре победы и еще один раз сыграл вничью (4,5 очка). По 4 очка набрали россияне Рудик Макарян и Максим Матлаков.
Ян Непомнящий одержал две победы, трижды сыграл вничью и набрал 3,5 очка. Александр Грищук и Даниил Дубов выиграли по три партии, по разу сыграли вничью и потерпели по одному поражению (по 3,5 очка). Действующий чемпион мира по рапиду россиянин Володар Мурзин завершил день с двумя победами и тремя поражениями (2).
Карлсен, как и Артемьев, выиграл четыре партии и один раз сыграл вничью. Аналогичные результаты показали представители Индии Арджун Эригайси и действующий чемпион мира по классическим шахматам Гукеш Доммараджу, а также француз Максим Вашье-Лаграв.
Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря - по итогам 13 раундов по швейцарской системе. 29-30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу.