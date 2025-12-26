Рейтинг@Mail.ru
26.12.2025
22:12 26.12.2025
Артемьев делит лидерство с Карлсеном после первого дня ЧМ по рапиду
Артемьев делит лидерство с Карлсеном после первого дня ЧМ по рапиду - РИА Новости Спорт, 26.12.2025
Артемьев делит лидерство с Карлсеном после первого дня ЧМ по рапиду
спорт, шахматы, магнус карлсен, владислав артемьев
Спорт, Шахматы, Магнус Карлсен, Владислав Артемьев
Артемьев делит лидерство с Карлсеном после первого дня ЧМ по рапиду

Артемьев и Карлсен лидируют после первого дня ЧМ по рапиду

© Фото : "Шахматные звезды"Шахматист Владислав Артемьев
© Фото : "Шахматные звезды"
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев делит первое место с норвежцем Магнусом Карлсеном и еще тремя шахматистами в турнирной таблице по итогам первого дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе.
В пяти партиях Артемьев одержал четыре победы и еще один раз сыграл вничью (4,5 очка). По 4 очка набрали россияне Рудик Макарян и Максим Матлаков.
Ян Непомнящий одержал две победы, трижды сыграл вничью и набрал 3,5 очка. Александр Грищук и Даниил Дубов выиграли по три партии, по разу сыграли вничью и потерпели по одному поражению (по 3,5 очка). Действующий чемпион мира по рапиду россиянин Володар Мурзин завершил день с двумя победами и тремя поражениями (2).
Карлсен, как и Артемьев, выиграл четыре партии и один раз сыграл вничью. Аналогичные результаты показали представители Индии Арджун Эригайси и действующий чемпион мира по классическим шахматам Гукеш Доммараджу, а также француз Максим Вашье-Лаграв.
Соревнования по рапиду завершатся 28 декабря - по итогам 13 раундов по швейцарской системе. 29-30 декабря пройдет чемпионат мира по блицу.
Александра Горячкина - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Горячкина идет третьей в турнирной таблице ЧМ по рапиду
Вчера, 21:04
 
