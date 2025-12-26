Артемьев делит лидерство с Карлсеном после первого дня ЧМ по рапиду

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский гроссмейстер Владислав Артемьев делит первое место с норвежцем Магнусом Карлсеном и еще тремя шахматистами в турнирной таблице по итогам первого дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Дохе.