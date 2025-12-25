Рейтинг@Mail.ru
Зеленский лишил стипендии чемпионку Европы по прыжкам в воду
Зеленский лишил стипендии чемпионку Европы по прыжкам в воду
Зеленский лишил стипендии чемпионку Европы по прыжкам в воду
Владимир Зеленский лишил стипендии чемпионку Европы по прыжкам в воду Софию Лискун и ее тренера Александру Сендзюк. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Зеленский лишил стипендии чемпионку Европы по прыжкам в воду

Зеленский лишил стипендии чемпионку Европы по прыжкам в воду Лискун

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский лишил стипендии чемпионку Европы по прыжкам в воду Софию Лискун и ее тренера Александру Сендзюк.
Ранее Лыскун в интервью "Известиям" рассказала, что отказалась от украинского гражданства и приняла российское. По словам спортсменки, на Украине она сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами, а критика и замечания в ее адрес делались публично на общих собраниях.
"В соответствии с положением о стипендиях президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров… лишить Лискун Софию Валерьевну и Сендзюк Александру Сергеевну стипендий", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Еще одним указом Зеленский лишил стипендий легкоатлеток Елену Вязову, Людмилу Филатову и волейболистку Ольгу Шкурнову.
Лыскун 23 года, она родилась в Луганске. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира в прыжках с вышки в миксте (2022) и чемпионкой Европы в командных соревнованиях (2018) и в синхронных прыжках с вышки (2024).
МОК - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия находит отклики в МОК благодаря борьбе с политизацией, заявил Песков
