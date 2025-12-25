Валиева вернулась! Кого она теперь не пощадит?

Камила Валиева получила официальное право на участие в соревнованиях. РИА Новости Спорт рассуждает, как суперталантливая фигуристка будет возвращаться к победам.

Выжила после лобового столкновения

За четыре года можно дважды отслужить на флоте, стать бакалавром экономики, забеременеть и родить ребенка и отвести его в младшую группу детского сада. Это огромный временной пласт, значимый даже для пожилого человека. Что уж говорить о девочке-фигуристке, для которой это буквально одна четвертая часть жизни на момент отлучения от спорта, и одна пятая — на момент окончания бана.

В 2022 году многим казалось, что она никогда не оправится от этого удара. Слишком большой талант, слишком хрупкая душа, слишком нежные пятнадцать лет для такого лобового столкновения с бюрократией, предательством и общественным порицанием.

© РИА Новости Татьяна Навка и Камила Валиева © РИА Новости Татьяна Навка и Камила Валиева

Валиева оказалась сильнее и давно решила, что будет возвращаться. Сначала отпустила ситуацию и нашла удовольствие в новой жизни. Потом занялась общефизической подготовкой, чтобы привести в порядок тело и голову. Затем продумала план, пришла тренироваться в академию Татьяны Навки . Валиева образца последних месяцев постепенно возвращает прыжки и уже приступила к постановке новых программ.

Татьяна Тарасова , например, сказала РИА Новости, что искренне верит в конкурентоспособность Камилы после возвращения:

"Она очень талантливая девушка. Уверена, что она вернется и будет полностью готова к стартам. Ее катание было по-своему уникальным и достойным. Лично я буду очень рада ее возвращению, потому что было обидно видеть, как такая молодая и способная спортсменка осталась без дела из-за глупостей, к которым она вовсе не имела отношения".

Академия Навки, радушно принявшая Камилу, называется "Наши надежды". Понятно, что прежде всего это игра слов с именем Надежда (так зовут дочку Татьяны) и красивым русским словом, сулящим чудотворный свет в конце тоннеля. Но и Валиева красиво вписалась в эту концепцию. Наши надежды оправдались — самая неординарная фигуристка эпохи возвращается в соревновательный спорт. Особенно это ценно, учитывая, что за четыре года Камила ложками ела вкусный пирог обычной мирской жизни. Она нашла себя, не потерялась вопреки запрету взаимодействия со сборной России, но даже в этом просветленном осознании, имея выбор, выбрала спорт.

« "Камила — очень сильная спортсменка, величайшая спортсменка, равных ей нет, на мой взгляд, на сегодняшний день по потенциалу. Мы всей нашей командой большой, и тренер Светлана Соколовская , делаем все возможное, все удобства создаем, условия, чтобы Камила защищала честь нашей страны на всех соревнованиях мирового уровня", — сказала Навка.

Валиева не должна уйти в глухую оборону

Камила не просто возвращается. Ее интересы защищают, чтобы дать ей возможность выступать на международной арене. Все это, кстати, происходит на фоне того, что Спортивный арбитражный суд внезапно удалил со своего сайта мотивировочную часть решения по делу Валиевой, словно пытаясь замести следы собственного жестокого решения четырехлетней давности.

Вот этот фильм — пока недоснятый, со сменой режиссера по ходу дела, с ограничением в прокате и открытым финалом, — уже хочется пересматривать. Он может дать нам больше, чем стандартный хэппи-энд с фейерверками и литаврами под попкорн в брендированном бумажном стакане. Возвращение в спорт после всего, через что прошла Валиева, превращает историю очень талантливой фигуристки в новую повесть о настоящем человеке — сильном, несломленном и верном своим идеалам и ценностям. На это способны единицы.

Об одном сейчас мечтается особенно. Чтобы Камила, начиная свой большой путь, не уходила в глухую оборону, отказываясь отвечать на вопросы о себе. Пока что она категорически избегает возможности высказаться хоть о чем-то, что не заверено агентом и не выходит за рамки мероприятий, где она связана коммерческим контрактом. Даже на благотворительные и социальные проекты, где приходится общаться со СМИ, Валиева приходит с милой собачкой породы шпиц по кличке Лева, как будто закрываясь им от журналистов.

Да и новый тренер Соколовская, известная доброжелательным отношением к прессе, уже выдает фирменные "без комментариев", как только слышит фамилию ученицы.