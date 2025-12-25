Свищев оценил перспективы возвращения Валиевой

«

"Насколько ей удастся вернуться, покажет только время. Ведь появилась плеяда молодых фигуристок, которые не сидели и ждали, когда вернется Камила, а постоянно тренировались. И спорт ведь постоянно движется вперед, все усложняется в техническом плане. Конечно, мы желаем Камиле только успехов. Потому что она большая спортсменка, красивая девушка и любимица многих миллионов людей по всему миру. И мы будем следить за выступлениями Камилы", - добавил собеседник агентства.