Свищев оценил перспективы возвращения Валиевой

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Камила Валиева достойно прошла сложный период отстранения от официальных соревнований и теперь успешность ее возвращения в большой спорт зависит от собственной формы и существующих стимулов, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Спортсменка готовится под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Ее команда приступила к подготовке соревновательных программ в декабре.
"Вопрос полноценного возвращения Валиевой в большой спорт очень сложный. Все в первую очередь зависит от самой Камилы, от ее настроя, ее формы и ее мотивации. Потому что мы знаем и случаи фееричного возвращения, и моменты, когда у людей ничего не получалось и они расстроено уходили. Но Камила - боец, она достойно прошла период дисквалификации и теперь будет допущена к соревнованиям", - сказал Свищев.
"Насколько ей удастся вернуться, покажет только время. Ведь появилась плеяда молодых фигуристок, которые не сидели и ждали, когда вернется Камила, а постоянно тренировались. И спорт ведь постоянно движется вперед, все усложняется в техническом плане. Конечно, мы желаем Камиле только успехов. Потому что она большая спортсменка, красивая девушка и любимица многих миллионов людей по всему миру. И мы будем следить за выступлениями Камилы", - добавил собеседник агентства.
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.