Истек срок отстранения Камилы Валиевой
Фигурное катание
 
00:04 25.12.2025
Истек срок отстранения Камилы Валиевой
Истек срок отстранения Камилы Валиевой
Российская фигуристка Камила Валиева получила право выступать на официальных соревнованиях в связи с истечением ее четырехлетней дисквалификации. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
https://ria.ru/20251212/valieva-2061769662.html
Истек срок отстранения Камилы Валиевой

Срок дисквалификации Камилы Валиевой истек

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева получила право выступать на официальных соревнованиях в связи с истечением ее четырехлетней дисквалификации.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года.
Валиева тренируется под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Ее команда приступила к подготовке соревновательных программ в декабре.
Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Чернышев: Валиева набирает форму семимильными шагами
12 декабря, 22:16
 
Фигурное катание
 
