Истек срок отстранения Камилы Валиевой

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российская фигуристка Камила Валиева получила право выступать на официальных соревнованиях в связи с истечением ее четырехлетней дисквалификации.

Валиевой 19 лет. Она серебряный призер чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница Финала юниорской серии Гран-при ISU (2019/20), победительница двух этапов взрослой серии Гран-при ISU. Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.