Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик вновь возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии издания Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик вновь возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии издания The Ring , сообщается на сайте журнала.

В декабре возглавлявший рейтинг американец Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры в 38 лет. За время выступления он выиграл 42 боя (31 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Американец является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем (2017), полусреднем (2023) и втором среднем (2025) весовых категориях.

Украинский боксер был на первом месте в списке с мая 2024-го по сентябрь 2025 года. В ноябре Усик освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Украинец владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). В последнем бою, который состоялся в июле в Лондоне, Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.

На втором месте располагается японец Наоя Иноуэ, абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе и бывший абсолютный чемпион мира в легчайшем весе. На третьей строчке находится действующий чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA во втором наилегчайшем весе американец Джесси Родригес.