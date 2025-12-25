Рейтинг@Mail.ru
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
12:06 25.12.2025 (обновлено: 12:16 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/usik-2064553139.html
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик вновь возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T12:06:00+03:00
2025-12-25T12:16:00+03:00
единоборства
спорт
александр усик
бокс
теренс кроуфорд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009404777_0:0:1027:579_1920x0_80_0_0_0e87dc6c7366fb74ae1a5d685aea2680.jpg
https://ria.ru/20251216/gadzhimagomedov-2062322175.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009404777_0:0:1027:771_1920x0_80_0_0_5bd6db4c5bec5f35b0731d62b2607ad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр усик, бокс, теренс кроуфорд
Единоборства, Спорт, Александр Усик, Бокс, Теренс Кроуфорд
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

Александр Усик вновь возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

© Соцсети боксераАлександр Усик
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Соцсети боксера
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик вновь возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии издания The Ring, сообщается на сайте журнала.
В декабре возглавлявший рейтинг американец Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры в 38 лет. За время выступления он выиграл 42 боя (31 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Американец является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем (2017), полусреднем (2023) и втором среднем (2025) весовых категориях.
Украинский боксер был на первом месте в списке с мая 2024-го по сентябрь 2025 года. В ноябре Усик освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Украинец владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). В последнем бою, который состоялся в июле в Лондоне, Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.
На втором месте располагается японец Наоя Иноуэ, абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе и бывший абсолютный чемпион мира в легчайшем весе. На третьей строчке находится действующий чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA во втором наилегчайшем весе американец Джесси Родригес.
Россиянин Дмитрий Бивол, абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, располагается на четвертой строчке. Следом за ним идет его соотечественник Артур Бетербиев, бывший абсолютный чемпион мира в аналогичной весовой категории.
Муслим Гаджимагомедов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Чабанил и таскал мешки": лучший боксер мира — о "гелике", Gucci и мечте
16 декабря, 13:35
 
ЕдиноборстваСпортАлександр УсикБоксТеренс Кроуфорд
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    0
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Трактор
    1
    6
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Сочи
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала