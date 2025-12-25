Рейтинг@Mail.ru
На Украине объявили в розыск бывшего президента ассоциации футбола
Футбол
 
19:53 25.12.2025 (обновлено: 23:44 25.12.2025)
На Украине объявили в розыск бывшего президента ассоциации футбола
На Украине объявили в розыск бывшего президента ассоциации футбола
Экс-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко объявлен в розыск на Украине, сообщается на сайте МВД страны. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
украина
На Украине объявили в розыск бывшего президента ассоциации футбола

Экс-главу Украинской ассоциации футбола Павелко объявили в розыск на родине

Андрей Павелко
Андрей Павелко. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Экс-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко объявлен в розыск на Украине, сообщается на сайте МВД страны.
Согласно документу, Павелко скрывается с 5 ноября 2025 года. Бывший президент УАФ обвиняется по двум уголовным статьям: о служебном подлоге и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой.
В ноябре 2022 года Печерский районный суд Киева арестовал Павелко на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 9 миллионов 880 тысяч гривен (268,6 тысяч долларов). Президенту организации было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу "о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы". Уголовное дело расследовалось еще с 2021 года. 29 ноября УАФ внесла залог за Павелко. В июне 2023 года его снова арестовали, а в феврале 2024 года выиграл апелляцию и вышел на свободу.
Евгений Савин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Экс-футболиста Евгения Савина переобъявили в розыск
11 ноября, 04:10
В октябре 2025 года бывший глава организации получил уведомление о новых подозрениях в коррупции. Прокуратура считает, что в 2015 году у Павелко завладел средствами УАФ, которые поступали от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2015 и 2016 году на банковский счет одной из компаний в пользу неустановленных лиц. Размер ущерба оценивается в 9,32 миллиона евро. По версии следствия, Павелко привлек к коррупционной схеме ряд соучастников. Суммарно к совершению хищений было привлечено не менее 25 человек.
Павелко 50 лет, он занимал пост президента УАФ с марта 2015 по январь 2024 года, после чего его сменил бывший футболист и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Журова предупредила украинку о последствиях перехода под флаг России
4 декабря, 13:41
 
