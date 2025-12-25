Рейтинг@Mail.ru
Трусова может вернуться в спорт с четверными прыжками, считает Плющенко
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
10:25 25.12.2025 (обновлено: 11:38 25.12.2025)
Трусова может вернуться в спорт с четверными прыжками, считает Плющенко
Трусова может вернуться в спорт с четверными прыжками, считает Плющенко - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Трусова может вернуться в спорт с четверными прыжками, считает Плющенко
Вице-чемпионка Олимпийских игр российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) может вернуться к соревнованиям и восстановить четверные прыжки, заявил в... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
фигурное катание
спорт
александра игнатова (трусова)
евгений плющенко
спорт, александра игнатова (трусова), евгений плющенко
Фигурное катание, Спорт, Александра Игнатова (Трусова), Евгений Плющенко
Трусова может вернуться в спорт с четверными прыжками, считает Плющенко

Плющенко: Трусова может вернуться к соревнованиям с четверными прыжками

Александра Игнатова
Александра Игнатова
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александра Игнатова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Вице-чемпионка Олимпийских игр российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) может вернуться к соревнованиям и восстановить четверные прыжки, заявил в интервью РИА Новости двукратный олимпийский чемпион тренер Евгений Плющенко.
Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В прошлом году она заявилась на предсезонные контрольные прокаты сборной России, где откатала короткую и произвольную программы с попыткой четверного лутца. В начале августа текущего года Трусова стала мамой, однако уже спустя несколько месяцев стала исполнять тройные прыжки на шоу Плющенко.
«
"Саша приходит на тренировки и занимается в общей группе академии. Это полноценные занятия, которые уже позволили Александре принять участие в шоу на Дальнем Востоке. Мне хотелось бы увидеть, как вице-чемпионка Олимпиады-2022 откроет новую страничку в своей спортивной истории. Если Александра вернется, это будет хорошо и для болельщиков, и для ее соперниц, и для Федерации фигурного катания на коньках России. Она может вернуться. Характер у Александры чемпионский. Восстанавливается она на удивление быстро. Через три месяца после родов уже шпарит вовсю тройные прыжки", - сказал Плющенко.
"Сможет, - добавил Плющенко, отвечая на вопрос, сможет ли Трусова восстановить прыжки в четыре оборота. - Мы ведь с ней восстановили четверной лутц перед контрольными прокатами в прошлом году, хотя времени было очень мало. Верю в Александру, но нужно понимать: ей предстоит пройти очень сложный путь. Войти после длительного перерыва в рутинный процесс тренировок и соревнований непросто".
Полностью интервью с Плющенко читайте в четверг на сайте РИА Новости.
Фигурное катаниеСпортАлександра Игнатова (Трусова)Евгений Плющенко
 
