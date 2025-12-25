https://ria.ru/20251225/trusova-2064521452.html
Трусова может вернуться в спорт с четверными прыжками, считает Плющенко
2025-12-25T10:25:00+03:00
2025-12-25T10:25:00+03:00
2025-12-25T11:38:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости, Борис Ходоровский. Вице-чемпионка Олимпийских игр российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) может вернуться к соревнованиям и восстановить четверные прыжки, заявил в интервью РИА Новости двукратный олимпийский чемпион тренер Евгений Плющенко.
Трусова не выступала на соревнованиях с сезона-2022/23. В прошлом году она заявилась на предсезонные контрольные прокаты сборной России, где откатала короткую и произвольную программы с попыткой четверного лутца. В начале августа текущего года Трусова стала мамой, однако уже спустя несколько месяцев стала исполнять тройные прыжки на шоу Плющенко.
«
"Саша приходит на тренировки и занимается в общей группе академии. Это полноценные занятия, которые уже позволили Александре принять участие в шоу на Дальнем Востоке. Мне хотелось бы увидеть, как вице-чемпионка Олимпиады-2022 откроет новую страничку в своей спортивной истории. Если Александра вернется, это будет хорошо и для болельщиков, и для ее соперниц, и для Федерации фигурного катания на коньках России. Она может вернуться. Характер у Александры чемпионский. Восстанавливается она на удивление быстро. Через три месяца после родов уже шпарит вовсю тройные прыжки", - сказал Плющенко.
"Сможет, - добавил Плющенко, отвечая на вопрос, сможет ли Трусова восстановить прыжки в четыре оборота. - Мы ведь с ней восстановили четверной лутц перед контрольными прокатами в прошлом году, хотя времени было очень мало. Верю в Александру, но нужно понимать: ей предстоит пройти очень сложный путь. Войти после длительного перерыва в рутинный процесс тренировок и соревнований непросто".
Полностью интервью с Плющенко читайте в четверг на сайте РИА Новости.