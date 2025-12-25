Трусова может вернуться в спорт с четверными прыжками, считает Плющенко

«

"Саша приходит на тренировки и занимается в общей группе академии. Это полноценные занятия, которые уже позволили Александре принять участие в шоу на Дальнем Востоке. Мне хотелось бы увидеть, как вице-чемпионка Олимпиады-2022 откроет новую страничку в своей спортивной истории. Если Александра вернется, это будет хорошо и для болельщиков, и для ее соперниц, и для Федерации фигурного катания на коньках России. Она может вернуться. Характер у Александры чемпионский. Восстанавливается она на удивление быстро. Через три месяца после родов уже шпарит вовсю тройные прыжки", - сказал Плющенко.