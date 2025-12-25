Рейтинг@Mail.ru
18:19 25.12.2025 (обновлено: 18:21 25.12.2025)
В Бразилии от рака умерла 18-летняя гимнастка
В Бразилии от рака умерла 18-летняя гимнастка
спорт, художественная гимнастика
Спорт, Художественная гимнастика
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бразильская гимнастка Изабель Марциняк скончалась на 19‑м году жизни, сообщается в аккаунте Федерации гимнастики штата Парана в Instagram*.
По информации СМИ, причиной смерти стала лимфома Ходжкина - опухолевое заболевание лимфатической системы. В 2023 году спортсменка взяла паузу в спорте, чтобы пройти курс лечения.
"С глубокой скорбью Федерация гимнастики штата Парана получает известие о смерти Изабеллы Марциняк. Выражаем соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде, всему сообществу гимнастики. Пусть ее история, ее страсть к спорту и память о ней продолжают жить и вдохновлять всех. Покойся с миром", - говорится в сообщении федерации.
Марциняк выступала за клуб "Агир". В 2021 году она завоевала золотую медаль на чемпионате Бразилии в групповом многоборье среди юниорок. В 2023 году она также стала чемпионкой штата Парана в групповых упражнениях.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
