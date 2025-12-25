В Бразилии от рака умерла 18-летняя гимнастка

https://ria.ru/20251225/sport-2064698043.html
Бразильская гимнастка Изабель Марциняк скончалась на 19‑м году жизни, сообщается в аккаунте Федерации гимнастики штата Парана в Instagram*. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Бразильская гимнастка Изабель Марциняк скончалась на 19‑м году жизни, сообщается в аккаунте Федерации гимнастики штата Парана в Instagram*.
По информации СМИ, причиной смерти стала лимфома Ходжкина - опухолевое заболевание лимфатической системы. В 2023 году спортсменка взяла паузу в спорте, чтобы пройти курс лечения.
"С глубокой скорбью Федерация гимнастики штата Парана
получает известие о смерти Изабеллы Марциняк. Выражаем соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде, всему сообществу гимнастики. Пусть ее история, ее страсть к спорту и память о ней продолжают жить и вдохновлять всех. Покойся с миром", - говорится в сообщении федерации.
Марциняк выступала за клуб "Агир". В 2021 году она завоевала золотую медаль на чемпионате Бразилии
в групповом многоборье среди юниорок. В 2023 году она также стала чемпионкой штата Парана в групповых упражнениях.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская