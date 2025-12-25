СМИ: FIA разрешила "Мерседесу" и "Ред Буллу" использовать свои двигатели

Как сообщает источник, FIA дала добро командам на использование своих силовых установок, несмотря на претензии соперников. Также отмечается, что "Феррари", "Ауди" и "Астон Мартин" могут не суметь внести изменения в камеру сгорания в течение следующего сезона, учитывая сколько времени требуется для внесения изменений в шестицилиндровые двигатели.