СМИ: FIA разрешила "Мерседесу" и "Ред Буллу" использовать свои двигатели

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Команды "Формулы-1" "Мерседес" и "Ред Булл" получили право от Международной автомобильной федерации (FIA) использовать свои силовые установки в сезоне 2026 года, сообщает Motorsport.
Ранее "Феррари", "Ауди" и "Астон Мартин" направили письмо в FIA из-за полученного "Мерседесом" и "Ред Булл" преимущества в связи с параметром степени сжатия топлива в двигателе, который по новому техническому регламенту с 2026 года понижен с 18:1 до 16:1. Проверка этого параметра будет проходить в статике, а не на трассе при увеличенной температуре двигателя, в связи с чем степень сжатия у болидов "Мерседеса" и "Ред Булл" в гоночных условиях будет составлять прежние 18:1.
Как сообщает источник, FIA дала добро командам на использование своих силовых установок, несмотря на претензии соперников. Также отмечается, что "Феррари", "Ауди" и "Астон Мартин" могут не суметь внести изменения в камеру сгорания в течение следующего сезона, учитывая сколько времени требуется для внесения изменений в шестицилиндровые двигатели.
Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта.
FIA опубликовала рендеры болидов "Формулы-1" нового поколения
17 декабря, 18:28