Рейтинг@Mail.ru
СМИ: FIA разрешила "Мерседесу" и "Ред Буллу" использовать свои двигатели - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
11:11 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/smi-2064536821.html
СМИ: FIA разрешила "Мерседесу" и "Ред Буллу" использовать свои двигатели
СМИ: FIA разрешила "Мерседесу" и "Ред Буллу" использовать свои двигатели - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
СМИ: FIA разрешила "Мерседесу" и "Ред Буллу" использовать свои двигатели
Команды "Формулы-1" "Мерседес" и "Ред Булл" получили право от Международной автомобильной федерации (FIA) использовать свои силовые установки в сезоне 2026... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T11:11:00+03:00
2025-12-25T11:11:00+03:00
формула-1
спорт
мерседес
феррари
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570348838_0:0:950:534_1920x0_80_0_0_0f6d16c92bf5ce543927c09745131c5a.jpg
https://ria.ru/20251217/sport-2062744588.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570348838_94:0:857:572_1920x0_80_0_0_4e92900198ba65a2e33fce9fbb161d84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, мерседес, феррари
Формула-1, Спорт, Мерседес, Феррари
СМИ: FIA разрешила "Мерседесу" и "Ред Буллу" использовать свои двигатели

Motorsport: FIA разрешила "Мерседесу" и "Ред Буллу" использовать свои двигатели

© официальный сайт FIAЛоготип Международной автомобильной федерации (FIA)
Логотип Международной автомобильной федерации (FIA) - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© официальный сайт FIA
Логотип Международной автомобильной федерации (FIA). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Команды "Формулы-1" "Мерседес" и "Ред Булл" получили право от Международной автомобильной федерации (FIA) использовать свои силовые установки в сезоне 2026 года, сообщает Motorsport.
Ранее "Феррари", "Ауди" и "Астон Мартин" направили письмо в FIA из-за полученного "Мерседесом" и "Ред Булл" преимущества в связи с параметром степени сжатия топлива в двигателе, который по новому техническому регламенту с 2026 года понижен с 18:1 до 16:1. Проверка этого параметра будет проходить в статике, а не на трассе при увеличенной температуре двигателя, в связи с чем степень сжатия у болидов "Мерседеса" и "Ред Булл" в гоночных условиях будет составлять прежние 18:1.
Как сообщает источник, FIA дала добро командам на использование своих силовых установок, несмотря на претензии соперников. Также отмечается, что "Феррари", "Ауди" и "Астон Мартин" могут не суметь внести изменения в камеру сгорания в течение следующего сезона, учитывая сколько времени требуется для внесения изменений в шестицилиндровые двигатели.
Новый сезон "Формулы-1" стартует в Австралии, первый этап пройдет 6-8 марта.
Рендер болида Формулы-1 нового поколения, которые будут использоваться с сезона 2026 года - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
FIA опубликовала рендеры болидов "Формулы-1" нового поколения
17 декабря, 18:28
 
Формула-1СпортМерседесФеррари
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    0
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Трактор
    1
    6
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Сочи
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала