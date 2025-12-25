Рейтинг@Mail.ru
Шишкарев обращался к руководству EHF по вопросу возвращения россиян - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/shishkarev-2064589138.html
Шишкарев обращался к руководству EHF по вопросу возвращения россиян
Шишкарев обращался к руководству EHF по вопросу возвращения россиян - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Шишкарев обращался к руководству EHF по вопросу возвращения россиян
Вопрос возвращения российских сборных на европейскую арену будет обсуждаться на заседании исполкома Европейской федерации гандбола (EHF) 31 января, заявил... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T14:03:00+03:00
2025-12-25T14:03:00+03:00
спорт
сергей шишкарев
хассан мустафа
федерация гандбола россии (фгр)
международная федерация гандбола (ihf)
гандбол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970843630_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f770158308f44218c8cdf3afdc8eb0f6.jpg
https://ria.ru/20251225/shishkarev-2064570800.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970843630_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_4b815a594e0af21e8285e74c7bf7cae6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сергей шишкарев, хассан мустафа, федерация гандбола россии (фгр), международная федерация гандбола (ihf), гандбол
Спорт, Сергей Шишкарев, Хассан Мустафа, Федерация гандбола России (ФГР), Международная федерация гандбола (IHF), Гандбол
Шишкарев обращался к руководству EHF по вопросу возвращения россиян

Шишкарев заявил, что обращался к руководству EHF по вопросу возвращения россиян

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСергей Шишкарёв, председатель совета директоров, ГК "Дело"
Сергей Шишкарёв, председатель совета директоров, ГК Дело - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Вопрос возвращения российских сборных на европейскую арену будет обсуждаться на заседании исполкома Европейской федерации гандбола (EHF) 31 января, заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
В воскресенье состоялся конгресс Международной федерации гандбола (IHF), в котором принял участие Шишкарев. Ранее сообщалось, что на нем будет рассмотрен вопрос допуска российских и белорусских сборных к участию в международных турнирах. До этого президент IHF Хассан Мустафа в письме к председателю Белорусской федерации гандбола (БФГ) Владимиру Коноплеву заявил о планах реинтегрировать сборные России и Белоруссии в мероприятия организации с 2026 года.
«
"Два принципиальных вывода мы сделали: 31 января будет исполком EHF. На нем мне будет предоставлено слово, и я буду обращаться к руководству федерации. Будет принято решение или нет, не знаю, но такой разговор состоится. Это будет предфинальный день чемпионата Европы", - сказал Шишкарев.
Чемпионат Европы по гандболу пройдет с 15 января по 1 февраля в Швеции, Норвегии и Дании. В марте 2022 года EHF и IHF отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Шишкарев рассказал об оскорблениях со стороны норвежской федерации гандбола
Вчера, 12:59
 
СпортСергей ШишкаревХассан МустафаФедерация гандбола России (ФГР)Международная федерация гандбола (IHF)Гандбол
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    0
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Трактор
    1
    6
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Сочи
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Амур
    4
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Шанхайские Драконы
    Спартак Москва
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала