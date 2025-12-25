Шишкарев обращался к руководству EHF по вопросу возвращения россиян

https://ria.ru/20251225/shishkarev-2064589138.html
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Вопрос возвращения российских сборных на европейскую арену будет обсуждаться на заседании исполкома Европейской федерации гандбола (EHF) 31 января, заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
В воскресенье состоялся конгресс Международной федерации гандбола (IHF), в котором принял участие Шишкарев. Ранее сообщалось, что на нем будет рассмотрен вопрос допуска российских и белорусских сборных к участию в международных турнирах. До этого президент IHF Хассан Мустафа в письме к председателю Белорусской федерации гандбола (БФГ) Владимиру Коноплеву заявил о планах реинтегрировать сборные России и Белоруссии в мероприятия организации с 2026 года.
"Два принципиальных вывода мы сделали: 31 января будет исполком EHF. На нем мне будет предоставлено слово, и я буду обращаться к руководству федерации. Будет принято решение или нет, не знаю, но такой разговор состоится. Это будет предфинальный день чемпионата Европы", - сказал Шишкарев.
Чемпионат Европы по гандболу пройдет с 15 января по 1 февраля в Швеции, Норвегии и Дании. В марте 2022 года EHF и IHF отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.