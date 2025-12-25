Рейтинг@Mail.ru
Шишкарев рассказал об оскорблениях со стороны норвежской федерации гандбола
12:59 25.12.2025 (обновлено: 13:10 25.12.2025)
Шишкарев рассказал об оскорблениях со стороны норвежской федерации гандбола
Шишкарев рассказал об оскорблениях со стороны норвежской федерации гандбола - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Шишкарев рассказал об оскорблениях со стороны норвежской федерации гандбола
Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал об оскорблениях со стороны норвежской федерации за время отстранения российских... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025
спорт, гандбол, сергей шишкарев
Спорт, Гандбол, Сергей Шишкарев
Шишкарев рассказал об оскорблениях со стороны норвежской федерации гандбола

Шишкарев рассказал, что добился извинений за оскорбления от норвежской федерации

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСергей Шишкарев
Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Сергей Шишкарев. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал об оскорблениях со стороны норвежской федерации за время отстранения российских команд от турниров.
«
"На определенном этапе норвежская федерация козлила, были и оскорбления в мой адрес, я добился официальных извинений. Сейчас пришла бывшая гандболистка, она приветливая, нормальная, я с ней побеседовал. Я сказал ей: "Ну не хватает же нас в финале?" Она признала: "Да, не хватает", - сказал Шишкарев журналистам.
"Откладывать на время после Олимпиады в Лос-Анджелесе никак нельзя, хотим вернуться, сыграть с норвежками в финале или, если жеребьевка позволит, в полуфинале", - отметил он.
В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и IHF отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Международной федерации гандбола может обсудить возвращение россиян весной
21 декабря, 22:37
 
