Шевченко призвал отстранить от Олимпиад страны, которые поддерживают Россию
Футбол
 
22:55 25.12.2025
Шевченко призвал отстранить от Олимпиад страны, которые поддерживают Россию
Обладатель "Золотого мяча" 2004 года глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил, что все страны, которые поддерживают Россию, следует... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Шевченко призвал отстранить от Олимпиад страны, которые поддерживают Россию

Шевченко считает, что нужно отстранить от ОИ страны, которые поддерживают Россию

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Обладатель "Золотого мяча" 2004 года глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил, что все страны, которые поддерживают Россию, следует отстранить от Олимпийских игр.
Олимпиада 2026 года пройдет в Италии. Приглашение на Игры получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки российских спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.
"Все страны, которые встали на сторону России, должны быть исключены, пока продолжается конфликт, мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно", - приводит слова Шевченко шведское издание Dagens Nyheter.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Взрослых атлетов МОК рекомендует допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Просто отвратительно": запрет на въезд россиян в Латвию возмутил депутата
24 декабря, 16:32
 
