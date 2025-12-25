Шевченко призвал отстранить от Олимпиад страны, которые поддерживают Россию

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Обладатель "Золотого мяча" 2004 года глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил, что все страны, которые поддерживают Россию, следует отстранить от Олимпийских игр.
Олимпиада 2026 года пройдет в Италии. Приглашение на Игры получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки российских спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.
"Все страны, которые встали на сторону России, должны быть исключены, пока продолжается конфликт, мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно", - приводит слова Шевченко шведское издание Dagens Nyheter.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Взрослых атлетов МОК рекомендует допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.