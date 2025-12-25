Шевченко призвал отстранить от Олимпиад страны, которые поддерживают Россию

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Обладатель "Золотого мяча" 2004 года глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил, что все страны, которые поддерживают Россию, следует отстранить от Олимпийских игр.