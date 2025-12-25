https://ria.ru/20251225/sbornaya-2064667177.html
Круговой подколол сборную России после опечатки в написании его имени
Круговой подколол сборную России после опечатки в написании его имени - РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Круговой подколол сборную России после опечатки в написании его имени
Футболист московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой подколол пресс‑службу национальной команды из-за опечатки написании его имени. РИА Новости Спорт, 25.12.2025
2025-12-25T16:38:00+03:00
2025-12-25T16:38:00+03:00
2025-12-25T23:02:00+03:00
футбол
спорт
россия
данил круговой
пфк цска
иван сергеев (1995)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970896986_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_ebdb9836a31ecf06b717376446de1407.jpg
https://ria.ru/20251225/sbornaya-2064592612.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970896986_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_baa7f60e6b4c0fce9d1fe01452125f65.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, данил круговой, пфк цска, иван сергеев (1995)
Футбол, Спорт, Россия, Данил Круговой, ПФК ЦСКА, Иван Сергеев (1995)
Круговой подколол сборную России после опечатки в написании его имени
Круговой подколол пресс‑службу сборной после опечатки в написании его имени