Круговой подколол сборную России после опечатки в написании его имени
Футбол
 
16:38 25.12.2025 (обновлено: 23:02 25.12.2025)
Круговой подколол сборную России после опечатки в написании его имени
Круговой подколол сборную России после опечатки в написании его имени
Футболист московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой подколол пресс‑службу национальной команды из-за опечатки написании его имени.
Круговой подколол сборную России после опечатки в написании его имени

Круговой подколол пресс‑службу сборной после опечатки в написании его имени

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Футболист московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой подколол пресс‑службу национальной команды из-за опечатки написании его имени.
Сборная России в Telegram-канале опубликовала пост, в котором отметила, что Круговой является лидером сборной по количеству выигранных единоборств, а также делит первое место с форвардом московского "Динамо" Иваном Сергеевым по количеству голевых передач, ошибочно подписав Кругового "Даниилом".
«
"Надеюсь, в сборной России к 2026 году запомнят, что я Данил, а не Даниил", - написал Круговой в Telegram-канале.
