Карпин и Сафонов перед Новым годом вместе приготовили оливье

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и вратарь национальной команды и французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов приготовили перед новогодними праздниками салат оливье.

В опубликованном на YouTube-канале сборной видео Карпин и Сафонов по ходу готовки обсудили историю и рецепт блюда, планы на Новый год, итоги уходящего года и игру Сафонова за сборную и "ПСЖ".

Карпин, подводя итоги сборной России в 2025 году, отметил силу некоторых соперников. "С Ираном было непросто, с Иорданией из-за нашей игры было непросто. С Нигерией была хорошая игра, где ты привез, из-за тебя можно сказать не выиграли", - пошутил Карпин, обращаясь к Сафонову.