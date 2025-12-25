Рейтинг@Mail.ru
Карпин и Сафонов перед Новым годом вместе приготовили оливье
Футбол
 
14:07 25.12.2025
Карпин и Сафонов перед Новым годом вместе приготовили оливье
Карпин и Сафонов перед Новым годом вместе приготовили оливье
Валерий Карпин и Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и вратарь национальной команды и французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов приготовили перед новогодними праздниками салат оливье.
В опубликованном на YouTube-канале сборной видео Карпин и Сафонов по ходу готовки обсудили историю и рецепт блюда, планы на Новый год, итоги уходящего года и игру Сафонова за сборную и "ПСЖ".
Карпин, подводя итоги сборной России в 2025 году, отметил силу некоторых соперников. "С Ираном было непросто, с Иорданией из-за нашей игры было непросто. С Нигерией была хорошая игра, где ты привез, из-за тебя можно сказать не выиграли", - пошутил Карпин, обращаясь к Сафонову.
"Мне очень нравится в Париже. В какой-то момент летом, возвращаясь из России в Париж, я понял, что ощущаю себя уже как дома. Это сыграло свою роль в том числе. Париж мне очень нравится, живем в прекрасном районе", - рассказал о своей адаптации во Франции Сафонов.
"Ты вообще нулевой в пенальти": Бубнов наехал на Дасаева из-за Сафонова
Вчера, 09:08
 
Заголовок открываемого материала