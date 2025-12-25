Рейтинг@Mail.ru
Селюк назвал "Рубин" болотом и рассказал, кто может спасти клуб
Футбол
 
15:22 25.12.2025 (обновлено: 15:41 25.12.2025)
Селюк назвал "Рубин" болотом и рассказал, кто может спасти клуб
Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил РИА Новости, что казанский "Рубин" не сможет вылезти из середины таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ),... РИА Новости Спорт, 25.12.2025
Новости
Селюк назвал "Рубин" болотом и рассказал, кто может спасти клуб

Селюк: в "Рубине" с Кафановым ничего не изменится, нужен Артига для шага вперед

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил РИА Новости, что казанский "Рубин" не сможет вылезти из середины таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ), если главным тренером назначат Виталия Кафанова, но ситуацию может исправить испанский специалист Франк Артига.
Ранее Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что Кафанов считается основным претендентом на пост главного тренера команды. Инсайдер отмечал, что "Рубин" не смог договориться с Франком Артигой из-за его обязательств по контракту с нынешним клубом – ангольским "Петру Атлетику".
Олег Иванов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Игрок "Рубина" назвал закономерным седьмое место в РПЛ
1 декабря, 16:58
"К сожалению для клуба, Артигу сейчас не отпускают. И это нормально. Потому что Артига - успешный тренер. Когда команда идет на первом месте в Лиге чемпионов, понятно, что просто так его никто не отпустит, даже за деньги. При этом контракт у Артиги заканчивается в мае. Получается, "Рубин" может подождать до мая, если действительно хочет его заполучить. Но здесь уже нужно разговаривать с руководством клуба - какие у них желания, какие планы", - сказал Селюк.
"Пишут то про Кафанова, то про Рахимова. При этом Рахимова, возможно, вообще никто не собирается увольнять. Если рассуждать по-спортивному, то на сегодняшний день "Рубин" уже точно не попадет в тройку - впереди 12 туров. Но и вылет команде не грозит. Скорее всего, клуб займет свое привычное место - седьмое или восьмое, как это происходит последние пять лет", - отметил Селюк.
По словам агента, казанская команда держится в середине таблицы и никуда не движется. "Лучшие из худших и худшие из лучших, если так можно сказать. Такая же история, как у "Ростова" - своеобразное болото. Если придет условный Кафанов вместо Рахимова, я думаю, принципиально ничего не изменится. Результат останется примерно тем же. А вот если придет тренер уровня Артиги, то у меня нет сомнений, что он уже в первый сезон сделает шаг вперед. Вопрос только в том, готов ли "Рубин" подождать эти три месяца - март, апрель, май. Разница ведь совсем небольшая", - добавил Селюк.
