Селюк назвал "Рубин" болотом и рассказал, кто может спасти клуб

"Пишут то про Кафанова, то про Рахимова. При этом Рахимова, возможно, вообще никто не собирается увольнять. Если рассуждать по-спортивному, то на сегодняшний день "Рубин" уже точно не попадет в тройку - впереди 12 туров. Но и вылет команде не грозит. Скорее всего, клуб займет свое привычное место - седьмое или восьмое, как это происходит последние пять лет", - отметил Селюк.